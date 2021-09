Da Grande, Cattelan e Serena Rossi e la canzone dedicata ai bambini: «Hai proprio rotto il ***zo». Ira dei genitori su Twitter

«Mi hai proprio rotto il ***zo». È il ritornello cantato in prima serata su Rai 1 da Alessandro Cattelan e Serena Rossi nel corso della trasmissione "Da grande". Una frase che ha scatenato la polemica con l'ira dei genitori su Twitter. Il testo della canzone interpreta una raffigurazione del pensiero dei genitori, in chiave ironica, dedicato ai bambini. «Abbiamo scritto una canzone per i genitori di tutto il mondo», dice il conduttore prima di iniziare a intonare le prime strofe.

Cattelan e Serena Rossi, la canzone contro i bambini

Il testo ripercorre episodi di vita quotidiana «Hai un cane tuo e lo porto fuori io», «Hai voglia di vedere un film insieme a me, ma hai scelto Frozen che abbiamo visto cento volte» fino a «Mi chiederai ancora perché perché perché...». Ed è questo il momento chiave che ha scatenato la polemica: «Perché hai proprio rotto il ***zo», dice il ritornello.

Polemica su Twitter, pubblico diviso

Su Twitter il pubblico è diviso. In molti sono divertiti e applaudono la performance dei due sul palco: «Serena Rossi e Alessandro Cattelan accoppiata pazzesca. Dategli un programma tutto loro».

"Siamo la risposta ai me contro te:i noi contro voi. Abbiamo scritto una canzone dai genitori per i figli. Hai proprio rotto il cazzo"⚰️⚰️⚰️



Serena Rossi e Alessandro Cattelan accoppiata pazzesca. Dategli un programma tutto loro✈️😂😂 #DaGrande pic.twitter.com/ZuJ78EUerF — Erika Di Biasi (@BiasiErika) September 26, 2021

Altri invece non accettano che siano stati offesi i bambini in prima serata sul canale principale della Rai. «Alessandro Cattelan e Serena Rossi hanno detto che i bambini sono dei rompic***o in prima serata su Rai 1. Questa è la televisione che l'Italia si merita», ha scritto una utente.