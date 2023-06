Da Fedez a Elodie, tutto pronto per "Battiti live". Domani concerto a Bari

«Il Cornetto Battiti live è la rappresentazione dell'emozione. Storicamente questa manifestazione ha determinato una comunione tra il popolo pugliese e la musica, quasi come Sanremo. Radio Norba, ancora una volta, è capace di fare cose straordinarie». Lo ha dichiarato questa mattina il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a margine della conferenza stampa di presentazione del 21/o Radio Norba Cornetto Battiti live, in partenza il 21 giugno da Bari per poi toccare complessivamente 12 città tra cui Barletta, Taranto, Vieste e San Foca di Melendugno.

Gli ospiti: da Fedez a Elodie

Tra i 100 ospiti attesi anche Fedez, Marco Mengoni, Annalisa, Colapesce Dimartino, Paola e Chiara ed Elodie. «Ne approfitto - ha continuato Emiliano - per ringraziare il gruppo Mediaset per la copertura dell'evento, ricordando anche Silvio Berlusconi che, nell'ultimo periodo della sua vita, ha trascorso dei giorni di pace e serenità proprio in Puglia».

Main stage a Gallipoli e Bari

I main stage saranno a Bari (il 21, 24 e 25 giugno) e Gallipoli (il 7 e 9 luglio).

L'anno scorso l'evento - ha raccontato Marco Montrone, presidente di Radio Norba, «ha registrato complessivamente 19 milioni di spettatori» su Italia 1, «con il 23,6% di share tra i giovani della fascia 15-24 anni». Alla conferenza hanno partecipato anche i conduttori Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci con Mariasole Pollio. «La famiglia di Battiti mi ha ormai adottata - ha dichiarato Gregoraci - sono sempre contenta di scoprire luoghi nuovi. Siamo super carichi e pieni di energia».

«Un altro evento importante per la Regione - ha detto l'assessore regionale al Turismo, Gianfranco Lopane - che ci dà la possibilità di essere ancora più attrattivi con un calendario culturale sempre più ricco». «Questo connubio tra Battiti e la Regione Puglia deve essere stabile - ha continuato Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione - vogliamo che la gente identifichi questa manifestazione con la Puglia, come in passato si identificava il Festivalbar con Verona».