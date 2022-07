Teatro, concerti e musica brasiliana: cosa fare stasera in Puglia

Serate estive, serate d'appuntamenti in giro per la Puglia. Ovunque c'è da fare, tra musica, cinema e cultura. Concerti e kermesse. Ecco cosa fare stasera (mercoledì 27 luglio) in Puglia nelle varie province.

Cosa fare a Lecce e provincia

Da oggi e fino a domenica l'anfiteatro Pino Zimba di Aradeo ospita una rassegna di teatro per ragazzi e famiglie: trampolieri, mangiafuoco e giovani giocolieri. L'ingesso è gratuito (info e programma www.teatrolegiravolte.it). A Caprarica la visita guidata alla Chiesa del Crocifisso e l'ensemble l'Escargot e a Cantiga de la Serena per il festival del Cammino celeste. Alle 21, al Barroccio, a Lecce, musica brasiliana con il live di Marcelo Dai.

Cosa fare a Bari e provincia

Prende il via la stagione estiva di Sannicandro con un doppio appuntamento in programma nell'atrio del Castello Svevo. Si parte oggi, alle ore 20.30, con "Io stoc ddo''" della compagnia Perduti e con la partecipazione di Sara Bevilacqua. Domani, invece, spazio a "Pulcinella cavaliere per errore" che, però, prenderà il via alle 19.30. Entrambi gli spettacoli sono a ingresso gratuito, per info www.teatropubblicopugliese.it.

A Barletta, invece, è in programma il "Piano Festival" diretto da Pasquale Iannone. In serata previsti i recital di Natalia Trull, legata alla grande scuola russa. Per info contattare il numero 3476194215 o scrivere all'indirizzo pianofestivalbarletta@gmail.com.Per l'evento "Short film", infine, i cortocircuiti di Bari, nell'ambito del festival del cinema in libertà, saranno esclusivamente dedicati a bambini e famiglie. Il contributo minimo è di 3 euro.

Cosa fare a Taranto e provincia

A Taranto, Catamarani in jazz, appuntamento alle 20.30 al Molo S.Eligio. A Martina, Festival Valle d'Itria, alle 21 al teatro Verdi "La scuola de' gelosi" di Antonio Salieri. "Arte e contaminazioni, rassegna a Crispiano a piazza Madonna della Neve.

Cosa fare a Brindisi e provincia

A Ostuni, tra favola e magia al parco d'Agnano. Questa sera torna il festival Teatro Madre con lo spettacolo Papagheno Papaghena. A Cisternino Notte Verde dalle 21 in piazza della Quercia: omaggio ai grandi classici d'autore al foro Boario di Ostuni con l'orchestra Filarmonica Pugliese. A Mesagne Simone Tempia al festival del Libro Emergente.