Cosa fare stasera in Puglia? Dalla Pfm al teatro fino alla gastronomia all'aperto, ce n'è per tutti i gusti

Un venerdì sera ricchissimo di eventi in Puglia. E ce n'è davvero per tutti i gusti. A partire dalla storica band della Pfm fino agli appuntamenti col teatro e, ovviamente, sagre dove mangiare i prodotti tipici regionali. Ecco alcuni eventi.

Lecce

C’è Paola Minaccioni in tutto il suo splendore comico a dare sostanza al penultimo appuntamento con “Chiari di Luna”, festival teatrale diretto da Massimo Giordano e alla sua diciannovesima edizione: appuntamento stasera a Villa Tamborino, Maglie. Una prima regionale in cui l’attrice romana dà il meglio di sé: “Paola Minaccioni Live!” - questo il titolo dello spettacolo, scritto dalla stessa Minaccioni con Claudio Fois, Alberto Caviglia, Daniele Prato, Andrea Lolli - è infatti “un monologo che ci conduce in un universo comico e paradossale, un flusso di coscienza in cui Paola Minaccioni si racconta sera per sera, passando dagli aneddoti personali ai personaggi nati in tv, al cinema o alla radio. Uno spaccato dei nostri tempi sulle relazioni umane, sugli amori contemporanei e sull’eterno conflitto tra uomini e donne. Cercando di colmare questo gap, Paola prova a scavare dentro se stessa, mettendosi in gioco in un’esilarante autoanalisi”.

“Salento Bio Days”, tre giorni di territorio, ecosostenibilità, enogastronomia a km0 a Specchia oggi, domani e dopodomani. L’agricoltura biologica nel Salento si basa su una profonda conoscenza e connessione con la terra: l’utilizzo di pratiche agricole tradizionali ed il rispetto dei cicli naturali sono, com’è noto, alla base di questa pratica. Attraverso la rinuncia all’uso di pesticidi e fertilizzanti chimici, si promuove non solo la salute del suolo, ma anche e soprattutto quella dei prodotti che nascono e di conseguenza dell’uomo che li acquista e li consuma a tavola.

Brindisi

La rassegna “Verdi in Città” torna con il suo ultimo appuntamento questa sera (ore 21), in piazza Duomo a Brindisi: in scena “Il ritorno di Ulisse in patria” dell’autore e attore Vittorio Continelli, un sorprendente racconto dell’Odissea, per molti la storia delle storie, il cui protagonista è l’eroe per antonomasia. L’ingresso è libero.

Mesagne ospiterà questa sera il concerto di teatro-danza, di Tonino Papadia, dal titolo “Ritratti di donne” a cura dell’associazione “Pietrevive del Salento”. La location è quella classica dell’atrio del castello Normanno-Svevo. Storie di donne che da sempre riempiono i miti e le leggende dei popoli e che, nella loro tragicità, diventano cronaca del presente e di tutto il mondo.

Proseguono a Fasano gli appuntamenti in calendario della terza edizione di PensieriCorrenti Festival organizzato dall’associazione Itriae Culturae con il fine di stimolare, tra i partecipanti, riflessioni attraverso il dialogo, la divulgazione scientifica, l’arte e la musica. Protagonisti del festival, questa sera, Umberto Galimberti e la Premiata Forneria Marconi, in piazza Ciaia. I loro interventi saranno preceduti dal live di Melga, nella stessa piazza Ciaia, alle 20.30.

Taranto

Prende il via la prima edizione del format “I love Grottaglie”, un contenitore culturale ed artistico fortemente voluto dall’associazione omonima “I love Grottaglie - social inclusion project” e dall’associazione Asd Grottaglie per celebrare e promuovere una serata all’insegna dell’intrattenimento, della buona musica e della valorizzazione dei talenti nonché artisti grottagliesi. L’appuntamento, quindi, è fissato per questa sera presso lo Stadio Comunale “Atlantico D’Amuri” a Grottaglie a partire dalle ore 19.30. Line-up ricca di musica e cabaret, a partire dagli emergenti grottagliesi Mariangela Bromo, Antonella Abatematteo, Mawy, Drama, Nardo, Oupie sino al format musicale “Party 90” con ospite speciale il dj Roby Santini che vedrà coinvolti sul palcoscenico dj, performer entertainer e un cast artistico di ben otto ballerini.

Salirà sul palco, direttamente da “Colorado”, Gianluca Fubelli in arte Scintilla.

Oggi la compagnia Teatro Novo porta in scena sul palco del Teatro Villa Peripato la commedia comica dal titolo “Un funerale da 110 e lode”. La trama: la sfortuna giocherà un ruolo fondamentale nelle vicende del comico condominio tarantino, dove a casa Muratore fervono i preparativi per un evento legato alla laurea di Simona. Il capofamiglia, l’onesto ed ingenuo Raffaele pur di accontentare la figlia e la moglie Daniela continua ad assecondare ogni loro capriccio e a spendere una fortuna per una serata che lui stesso definisce “fore de cape” come tutti i personaggi della commedia. Tutto sembra perfetto, gli invitati iniziano ad arrivare, ma l’inaspettata morte di un vicino di casa mette a rischio la riuscita dell’evento. Inizio spettacolo ore 21, ingresso ore 20.30. Costo del biglietto posto unico numerato 10 euro + 2 di prevendita.

Bari

Dal waterfront di San Girolamo a Bari prende il via oggi la seconda edizione di “A-Riva”, il festival multidisciplinare organizzato da Bass Culture nell’ambito del progetto “Le due Bari 2023” promosso dal Comune di Bari e finanziato dal Programma operativo complementare Metro 2014-2020, per sostenere la realizzazione di attività di spettacolo dal vivo nelle aree periferiche del territorio comunale.

A partire dalle 20.30, sul palco allestito sul nuovo lungomare barese si esibirà il duo internazionale composto dalla cantante svizzero-albanese Elina Duni, stella nascente nel panorama jazz europeo, e il chitarrista britannico Rob Luft.

Questa sera per i festeggiamenti della Madonna del Pozzo a Capurso, alle 20 l’accensione delle sfarzose luminarie a cura della ditta Paulicelli Light Design e processione del “Quadro” che, dalla Cappella di Largo Piscino, giungerà in Piazza Umberto I. Alle 22 in Piazza Umberto I, invece, sarà proposto lo spettacolo musicale della ConturBand e alla stessa ora in villa comunale i deejay del Demodè Club si esibiranno con lo show Demodeland. La prima formazione è un gruppo musicale costituito da 15 elementi fra fiati e percussioni. Non una generica Street band, ma una formazione che fa degli arrangiamenti ricercati e delle coreografie di alto impatto visivo il proprio punto di forza.