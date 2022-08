Aperitivi sul mare e serate dance: cosa fare stasera in Puglia

Aperitivi sul mare, serate con musica dance e revival degli anni '70-'80: appuntamenti da non perdere anche questa sera in Puglia. Ecco cosa fare.

Cosa fare stasera a Lecce e provincia

Gli aperitivi musicali al tramonto del Cotriero di Gallipoli, località Pizzo, continuano con le selezioni funk disco di Roberta Cutolo, dj che si è fatta conoscere nei primi anni ‘90 come collegamento appassionato, diretto e dal gusto musicale impeccabile, tra l’Italia e la scena londinese underground emergente di quegli anni, e Annalaura Palmer, che da oltre 15 anni lavora nel mondo della musica e si è esibita con la sua selezione funk, disco, afrobeat in importanti festival come Mix, IF!, Festival dell’Amore e tanti altri. Info 3406662833 - facebook.com/cotriero.

Alle 21.30 a Martano in Piazza Caduti andrà in scena il “Tributo a Fabrizio De André”, concerto dei Papaveri Rossi. La figura di De André, la sua importanza nella canzone moderna sono un dato acclarato. Così come sono attualissimi i suoi modi di raccontare l’amore, la sua straordinaria capacità di evidenziare i nostri difetti, l’acuta e tagliente capacità di usare la metafora. Il ‘tributo’ è un omaggio del gruppo Papaveri Rossi a Faber in un concerto che risente molto dell’impronta che la PFM ha offerto a brani concepiti e presentati, nella loro stesura originale, in una maniera musicalmente disadorna e più scarna.

Cosa fare stasera a Brindisi e provincia

Serata dedicata alla musica del passato domani a Rosa Marina all’interno della discoteca “Aranceto”. Verrà nuovamente riproposta la “festa anni 70-80” dell’estate ostunese. Un’occasione per celebrare quegli anni attraverso la musica, quella più ascoltata e ballata e che ha fatto divertire ed emozionare intere generazioni anche nella Città Bianca.

Si conclude questa sera l’edizione 2022 dei Mercati della Terra e del Mare di Torre Guaceto, la storica tre giorni dedicata al gusto e alla cultura organizzata dal Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, Slow Food Puglia, Slow Food Alto Salento e in collaborazione con la Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus. Dopo il successo delle prime due serate, il centro visite Al Gawsit a Serranova si riempirà nuovamente di sapori e saperi.

Cosa fare stasera a Taranto e provincia

Da ventisei anni un punto di riferimento per la comicità “made in Italy” e un prestigioso trampolino di lancio per tanti giovani talenti. Si rinnova, a Martina Franca, l’appuntamento con il Festival del Cabaret, la kermesse organizzata dall’associazione “Sirio” del patron Giovanni Tagliente, che dal 26 al 28 agosto porterà sul palco allestito nell’atrio dell’Ateneo Bruni, come tradizione ormai consolidata, volti noti ed emergenti del panorama cabarettistico italiano. Al Mon Rêve esclusiva per il Sud Italia: stasera il concerto Nikaleo Band con special guest I Ridillo. L’evento rientra nella rassegna “Summer Festival” organizzata dal Mon Rêve in collaborazione con Sisters Eventi e il supporto di Programma Sviluppo.

Cosa fare stasera a Bari e provincia

Imperdibile appuntamento a Locorotondo con il Locus Festival. A partire dalle ore 21, sul palco della Masseria Ferragnano a Locorotondo, si esibirà Mannarino, il cantautore romano protagonista del palcoscenico musicale nazionale. L'ingresso è a pagamento, i biglietti sono disponibili su www.ticketone.it. Per ulteriori info visitare il sito www.locusfestival.it.

Il Trio Maramao, questa sera alle ore 21, si esibirà nella corte all'aperto di Palazzo Pesce a Mola di Bari: un evento da non perdere considerando la possibilità di ascoltare i grandi classici dello swing musicale a partire dagli anni '30 e '40.

Questa sera, infine, a Giovinazzo atto finale di "Rave delle comete": dalle ore 18, alcuni dei migliori dj del territorio suoneranno per tredici ore consecutive. Per info contattare il numero 329/3156732.