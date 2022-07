Panariello a Capurso, il jazz in Catamarano a Taranto. Teatro, musica e festival: cosa fare in Puglia

Dalla comicità di Giorgio Panariello, questa sera in scena a Capurso con il suo spettacolo "La favola mia" ai suoni della word music mediterranea a Zollino, in provincia dib Lecce, con il concerto di Emanuele Licci e Rocco Nigro. E poi osservazioni astronomiche e documentari, premi e jazz in cataramano. Ecco cosa fare stasera in Puglia stasera, mercoledì 13 luglio.

Cosa fare stasera a Lecce e provincia

Nel cuore della Grecìa salentina, l’Osteria Et(n)ica del To Kalò Fai di Zollino dalle 21.30 ospita due musicisti d’eccezione: Emanuele Licci e Rocco Nigro insieme per interpretare le espressioni della world music mediterranea, con particolare riguardo per la musica Rebetika, nata dalle interazioni tra le culture greca e turca, con innesti di elementi europei e di tutte quelle civiltà che si incrociavano nel Mediterraneo meticcio d’inizio ’900 (colonie ebree, egiziane, musulmane).

Le lotte contadine raccontate 70 anni dopo attraverso il teatro. Questo è Memorie d’Arneo, lo spettacolo portato in scena da Fabrizio Saccomanno e Fabrizio Pugliese di Ura Teatro, musica dal vivo del violoncellista Redi Hasa, stasera alle 21 in piazza Castello a Copertino.

Oggi il prestigioso Premio Campiello fa tappa nella cittadina ionica e precisamente nel Castello di Gallipoli: start alle 21 e ingresso libero.

Cosa fare a Bari e provincia

Al Planetario di Bari, a partire dalle ore 22.30, appuntamento con "La SuperLuna di luglio": osservazione astronomica per riconoscere a occhio nudo le costellazioni, le galassie e le nebulose. Nel mentre, grazie alle guide del WWF, esplorazione del paesaggio alla scoperta di flora e fauna. Appuntamento in Fiera Del Levante, Lungomare Starita, 4. Per info 3934356956.

A Capurso, invece, arriva Giorgio Panariello per il suo tour "La favola mia". Lo spettacolo si terrà sul sagrato della Basilica Madonna del Pozzo alle ore 21. Per informazioni è possibile contattare il numero 3883062048.

Cosa fare a Brindisi e provincia

Questa sera alle ore 21.30 in piazza Sant’Antonio a Ceglie Messapica ci sarà la proiezione del documentario “Aspettando la Cuccagna” prodotto nel 2019 da “La Kinebottega” di Brindisi, in partenariato con Casarmonica, la Cooperativa Sociale Oasi di Mesagne, l’Associazione Ricominciamo Insieme di Carovigno con il sostegno del progetto Social Film Found con il Sud di Fondazione Apulia Film Commission e Fondazione con il Sud.

Cosa fare a Taranto e provincia

Giovani musicisti si alterneranno sul palco oggi a Taranto alle ore 21.00 al Castello Aragonese nell’ambito del Festival chitarristico Internazionale “Città dello Jonio”. A seguire concerto dell’argentino Mariano Gil.

Catamarani in Jazz torna a Taranto con alcune date speciali: oggi, sabato 16 e martedì 19 (data speciale in cui verrà riproposto in doppio turno, al tramonto e serale, il concerto con Francesco Greco saltato lo scorso 9 luglio causa maltempo), mercoledì 20, sabato 23, mercoledì 27 e sabato 30.