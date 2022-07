Civello a Fasano, Alice canta Battiato a Taranto. Musica e concerti: cosa fare in Puglia

Dai Nidi d'Arac, che tornano in Salento, a Chiara Civello in piazza a Fasano. Sarà un martedì sera (11 luglio 2022) di grandi eventi legati soprattutto alla musica. Tanti concerti da non perdere. Ecco cosa fare stasera in Puglia.

Cosa fare stasera a Lecce e provincia

Due date in Puglia per i Nidi d’Arac. La band di origine salentina torna a casa per presentare il nuovo album antologico “Nanti li 90’s”, prodotto dall’etichetta francese Emme Records con il sostegno di Puglia Sounds Record. Oggi alle 21 saranno a Corigliano d’Otranto per l’anteprima del “Nanti li 90’s tour” presso Art&Lab Lu Mbroia, uno spazio dedicato alla musica nel cuore della campagna salentina (via Vicinale di Sternatia-Corigliano d’Otranto; apertura ore 20, start live ore 21; contributo associativo 10 euro; prenotazione consigliata, posti limitati; info e prenotazioni 338/1200398). Parte il progetto “Storie salentine” promosso dalla associazione Ngracalati di Borgagne con il patrocinio del Comune di Melendugno.

Stasera il secondo appuntamento presso giardino Vrani (“Officina culturale di Comunità”) in via De Amicis 9 (Piazza Sant’Antonio). Dalle ore 20.30 apertura dello spazio gastronomico, inizio spettacolo invece alle ore 21.30.

Cosa fare stasera a Brindisi e provincia

A Fasano, in piazza Ciaia, questa sera c'è Chiara Civello. Pianista, compositrice, e cantante ovviamente, la Civello può raccontare di aver camminato per le strade della musica con Tony Bennet, Burt Bacharach, Jobim, Al Jarreau, Gilberto Gil, Michael Bublè, Chico Buarque de Hollanda, Emir Deodato e tra gli italiani Pino Daniele e tra i pugliesi Nicola Conte e Gaetano Partipilo.

A Ceglie, invece, viene inaugurato lo spazio di aggregazione giovanile Retroscena nell'ambito del Festival dei Giochi.

Cosa fare stasera a Taranto e provincia

Oggi alle 21 nell’Arena Villa Peripato quarto appuntamento con il Magna Grecia Festival. In programma “Alice canta Battiato”, una delle interpreti più amate dal pubblico in un tributo all’immenso cantautore siciliano. Con lei, l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Carlo Guaitoli. Un concerto molto atteso per l’ammirazione nei confronti di una grande artista e per l’affetto che il grande pubblico ha sempre avuto nei confronti di Battiato (ingresso, 35euro).

Torna a grande richiesta allo Yachting Club di Taranto, in località San Vito, Paolo Crepet, un habitué della rassegna “L’Angolo della Conversazione”. Ingresso gratuito con prenotazioni sulla piattaforma Eventbrite fino ad esaurimento posti. Infoline Yachting Club 335/6386685.

Cosa fare stasera a Bari e provincia

Un legame tra Puglia e America in occasione dell'appuntamento di "Ritratti Festival", in programma alle ore 21 a Monopoli. Nel chiesto di Palazzo San Martino sarà presentato il libro "Viaggio in America, musica coast to coast" del musicista Emanuele Arciuli. Una serata "a stelle e strisce" che vedrà la partecipazione di alcuni musicisti statunitensi.

Nella Sala Colafemmina di Palazzo De Mari ad Acquaviva delle Fonti, invece, alle ore 20.45, spazio alle Eccellenze del Conservatorio di musica Niccolò Piccinni di Bari. Un viaggio nel jazz moderno. Per info 3494775799.