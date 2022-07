Il concerto della Ruggiero, ma anche Sabrina Salerno. Tutti gli appuntamenti in Puglia

Dalla sagra del polpo ad Antonella Ruggiero. E c'è anche l'intramontabile Sabrina Salerno. Si avvicina il weekend e non mancano gli eventi in tutta la Puglia. Ecco cosa fare stasera.

Cosa fare stasera in provincia di Lecce

Omaggio a Mia Martini e Ivano Fossati, stasera alle 21.30 all'Art&Lab Lu Mbroia di Corigliano d'Otranto. Si rievoca della "Costruzione di un amore", per citare la celebre canzone. L'omaggio è di Domy Siciliano (voce), Sasà Calabrese (piano, chitarra e voce), Luigi Botrugno, pianoforte e tastiere. Giovedì di trekking a sud di Gallipoli, con un intenso programma che parte dal ido Pineta.

Cosa fare stasera in provincia di Taranto

Alle 21 Sabrina Salerno al Mon Reve di Taranto. Cantante, showgirl e attrice diventata celebre negli anni ’80. Ha venduto circa 20 milioni di dischi. "Passeggiato per cornetto". Il Festival della Valle d'Itria nella basilica di San Martino alle 20.30, a Martina Franca. Jazz e swing nella terra delle gravine alle 21 a Ginosa. Happy food per l'angolo della conversazione allo Yachting club, ore 21, a Taranto.

Cosa fare stasera in provincia di Brindisi

C'è Antonella Ruggiero stasera, alle 21.30, in concerto in piazza Orsini del Balzo a Mesagne. L'evento è gratuito. “Come l’aria che si rinnova”, si intitola il progetto discografico del 2022 di Antonella Ruggiero, una selezione di brani che l’artista dall’inconfondibile voce descrive con queste parole: “Come l’aria che si rinnova significa un bisogno di rinnovamento. Quel momento in cui ci guardiamo intorno per passare in rassegna quello che è stato, trattarlo con cura e metterlo sotto la luce del presente, così da fare spazio a quello che verrà”. La collezione della cantautrice arrangia 18 brani scritti da e per lei tra il 1996 e il 2018. A Erchie, stasera alle 21, le Pietre Vive del Salento presentano lo spettacolo "Quando il sole ballava la notte"

Cosa fare stasera in provincia di Bari

Da oggi, fino a domenica, a Mola di Bari torna la programmazione GustiaMola d'estate per la 47esima edizione della Sagra del Polpo tra festa, cultura gastronomica e musica. Sul lungomare Dalmazia, dalle ore 19 e per i prossimi tre giorni, una vera e propria"fisch experience". Alle ore 21.30, intanto, si esibiscono i Rimbamband all'Arena Castello. Per maggiori informazioni contattare il numero 0802149491.

A Bitritto c'è il Piano Solo Tour con protagonista il pianista e compositore Massimo Albanese. In piazza Moro, dalle ore 21, il giovane talento pugliese, che fa parte della band di Achille Lauro, si esibirà in un concerto unico e imperdibile. L'ingresso è gratuito. Per informazioni contattare il numero 3315229908.

In serata, infine, alle ore 21, all'arena expost Moderno di Bari, serata di chiusura dedicata ai cortometraggi per la rassegna Short film Festival con corti live action e studenti pugliesi. Per informazioni 349/3931072.