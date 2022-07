Caputo a Lecce, a Monopoli si ricorda Freddie Mercury: ecco cosa fare questa sera in Puglia

Sergio Caputo a Lecce, al Palasummer, a Monopoli, invece, una serata interamente dedicata al cantante compianto Freddie Mercury. Serata con live anche a Bari a Torre Quetta. Ecco cosa fare questa sera in Puglia.

Cosa fare questa sera a Lecce e provincia

Alle 21 al Palasummer questa sera Sergio Caputo: ingresso libero. Il cantautore e chitarrista romano si esibirà in versione pop-jazz: sempre più fitto il calendario della struttura. A Maglie la prima regionale del “Teatro de Gli Incamminati” e di “I Mezzalira - Panni sporchi fritti in casa”, al festival del teatro. Il Salento Book Festival si prepara ad accogliere Rita Dalla Chiesa oggi e domani, rispettivamente a Nardò e Collepasso. In occasione del centenario della nascita del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, la giornalista e conduttrice televisiva torna in libreria con un toccante ritratto del padre. Nell’autobiografia “Il mio valzer con papà” (Rai Libri) offre un ritratto intimo del generale.

Cosa fare questa sera a Taranto e provincia

Inizia questa sera il festival Valle d'Itria: la rassegna si apre oggi al teatro Verdi di Martina. Un nuovo appuntamento con Catamarani in Jazz nei due mari di Taranto. Questa sera la musica di Frank Sinatra interpretata da Larry Franco per un primo appuntamento a tema per gli appassionati che potranno godere anche del raffinato repertorio di Frank Sinatra. Catamarani in Jazz presso il Molo Sant’Eligio - Jonian Dolphin Conservation

Imbarco ore 20,30 - partenza ore 21.

Cosa fare questa sera a Brindisi e provincia

A Ostuni Teatro Madre Festival ritorna, per il quinto anno consecutivo presso il parco archeologico di Santa Maria d’Agnano, con un programma tra sguardi rivolti al futuro e vecchie conoscenze. Questa sera alle 21 è in programma il concerto dell’organettista Alessandro D’Alessandro. A Carovigno: Durch den kamin” -L’arte per “mai più” - è il titolo dell’installazione dell’artista Uccio Biondi che ha aperto al pubblico presso il Castello Dentice di Frasso. L’iniziativa resterà in esposizione sino al 23 marzo 2023.

Cosa fare questa sera a Bari e provincia

Ritratti Festival, a Monopoli, presenta oggi, alle ore 21, un appuntamento interamente dedicato al cantante britannico, e compianto, Freddie Mercury. L'evento, in frac, si terrà in Masseria Spina per il tramite della band "Queen in Simphony" con il suono dell'orchestra dell'istituzione sinfonica Abruzzese diretta da Molinelli. Per info contattare il numero 380/2184508.

A Torre Quetta, invece, appuntamento con il "Joy's on the Beach": in serata largo al live concert dei Crying day care choir (Cdcc) per una swedish folk pop tutta da vivere. Per info e prenotazioni 350/0475166.