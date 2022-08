La chiusura del Parco Gondar, cover band e dj set: cosa fare questa sera in Puglia

La serata di chiusura al Parco Gondar di Gallipoli (in foto), la notte blu a Castellaneta, una serie di sagre e dj set: ecco cosa fare questa sera (26 agosto) in Puglia.

Cosa fare stasera a Lecce e provincia

Stasera il Parco Gondar di Gallipoli ospiterà l’ultimo appuntamento musicale della stagione estiva, con il grande party di chiusura “All Parco Gondar United-Closing Party”, la festa di fine estate del parco eventi più importante del Sud Italia. Sarà una lunga notte in compagnia di alcuni degli artisti salentini più amati. Il closing party sarà infatti caratterizzato da una lunga jam session in cui si susseguiranno numerosi live, con un cast ufficiale che prevede la speciale partecipazione di Antonio Castrignanó con Io te e Puccia, Mundial, Champagne Protocols e Mistura Louca.

A scatenare la pista ci penseranno i dj set di Kawabonga, Balla Italia, Urban Legend, Robert Crash, Blastereo e Kooloometoo. La grande festa avrà inizio alle ore 22:00 con ingresso libero. Infoline: 327.8215783. Ingresso gratuito.

Cosa fare stasera a Taranto e provincia

Il Comune di Castellaneta, con l’assessorato alle Attività Produttive e l’assessorato al Turismo, propone la Notte Blu, un’iniziativa che mira a promuovere il commercio, con allestimenti a tema, una mostra collettiva nelle vetrine, oltre a tante sorprese e agevolazioni per i visitatori.

Oggi sul palco del Teatro Villa Peripato I Palasport, unica cover band riconosciuta dai Pooh che propone le più famose canzoni del noto gruppo italiano. I Palasport rappresentano ormai un importante progetto artistico nazionale, fatto di traguardi raggiunti in 20 anni di tributo ai Pooh.

Cosa fare stasera a Brindisi e provincia

Torna per la sua decima edizione la “Sagra di li puvirieddi”. Questa sera alle 21 l’appuntamento è al Salento Fun Park, in via Udine a Mesagne. Gastronomia e musica. Alle 22 il concerto di N.A.I.P.

Questa sera (a partire dalle ore 22) al beach club Mare Mosso in zona Savelletri a Fasano , sarà riproposto il party “Ottanta Novanta per una notte” con la partecipazione del cantante Sandy Marton,

Questa sera (a partire dalle ore 21) a Torre Canne, lungo la costa di Fasano appuntamento con “Street art Festival”: lungo il percorso giocolieri, clown, soccer freestyle e trampolieri

Al via a San Michele la ventesima edizione del Festival del Fico Mandorlato e dei Prodotti Tipici. Nei giorni 26,27,28 agosto ristoranti, pizzerie, bar offriranno menù speciali e cocktails a base di fico. Ricco il cartellone di eventi. Questa sera alle ore 21, in Piazza Marconi, lo spettacolo “Culturare La Pace”, scritto e diretto dal Maestro Mirko Lodedo

Questa sera, alle 19.30 al Castello Imperiali di Francavilla, Michele Piacentini, portavoce della famiglia Tenco, racconterà “Luigi Tenco ed il mistero del festival del 1967”.

Cosa fare stasera a Bari e provincia

"Queen in Symphony" all'Arena Castello di Mola di Bari: questa sera, alle ore 21.30, in occasione dell'Agimus Festival, risuonerà l'iconica voce rock di Freddie Mercury e della sua band che ha segnato la storia della musica mondiale. I biglietti sono acquistabili online sul sito https://www.associazionepadovano.it/, per maggiori info contattare il numero 368/568412.

Al Pulo di Molfetta, stasera e domani sera, va in scena il "Pulo Infernum" per raccontare l'inferno dantesco in uno spazio del tutto inedito. Tra i personaggi Paolo, Francesca e Caronte. Gli appuntamenti andranno in scena alle ore 19.30/20.30 e 21.30.

Prende ufficialmente il via la nuova edizione di Libri nel Borgo Antico, festival letterario organizzato dall'Associazione Borgo Antico. La rassegna è giunta alla tredicesima edizione e anche quest'anno promette incontri molto interessanti. Ospiti di piazza Castello nella prima serata saranno Antonio Pascale, Edith Bruck (in collegamento), Simonetta Agnello Hornby, Vittorio Sgarbi e Federico Palmaroli (Le migliori frasi di Osho). Oltre alle conversazioni, molte le attività collaterali: dallo scambialibro ai laboratori per i più piccoli.