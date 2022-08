Concerti, spettacoli e dj set: cosa fare stasera in Puglia

In Salento il festival itinerante della Notte della Taranta a Martano e i dj set al Cotriero, a Taranto Sergio Cammariere per il Taranto Jazz Festival: cosa fare stasera, 25 agosto, in Puglia.

Cosa fare stasera a Lecce e provincia

Tra live e dj set, continuano ogni giorno (dalle 18.30 - ingresso libero - info 3406662833) gli aperitivi musicali al tramonto del Cotriero di Gallipoli, località Pizzo. Stasera il live di Walter Celi affiancato da Donny Balice alla tromba e Dario Starace alla batteria.

Il festival itinerante “La Notte della Taranta” arriva oggi a Martano alla sua tappa finale e si arricchisce della presenza di un rapper che si sta facendo notare nel panorama musicale internazionale: Marmo (originario proprio di Martano). Un’ultima serata di spettacolo in attesa della lunga notte del Concertone di sabato prossimo a Melpignano, con il maestro concertatore Dario Faini, in arte Dardust, che proprio ieri dall’Unione dei comuni della Grecìa Salentina ha ricevuto il titolo di “Màstora”, ovvero “maestro” delle arti in griko. Il maestro concertatore è colui che dirige l’orchestra, ma è anche l’ambasciatore della cultura grika nel mondo e i sindaci della Grecìa Salentina hanno deciso di riconoscergli, per la prima volta, il titolo di Màstora.

Cosa fare stasera a Taranto e provincia

Alle 21.30 a Villa Peripato il concerto di Sergio Cammariere per il Taranto Jazz festival. A Massafra, invece, parte il festival internazionale della fisarmonica alle 20.30 in piazza d'Armi. Alle 19.30, nella corte interna del Collettivo Le Onde in via Acclavio, tornando a Taranto, incontro su "Taranto città della poesia", il libro di Silvano Trevisani.

Cosa fare stasera a Brindisi e provincia

Continuano le attività proposte da Yeahjasi Brindisi Spazio Musica. In programma questa sera (0re 19) “Falò”: una chiacchierata informale con il giornalista musicale Carlo Chicco ed Ennio Ciotta, giornalista e dj, sulla musica degli anni Novanta

Questa sera a Ceglie (ore 21) nell’ambito della programmazione di “Retroscena”, in via Beato Angelico, il concerto di “Orchestra Mancina”.



Torna nel pomeriggio (ore 17.30) l’appuntamento con le ciclopasseggiate del giovedì a Ceglie Messapica. Il raduno sarà presso l’Info-Point in Via Giuseppe Elia. Un viaggio in bici tra il Salento e la Murgia Messapica.Ultimo appuntamento a Cisternino per Genera Festival, rassegna giunta alla quinta edizione. Questa sera (ore 21) ci sarà il Main Event conclusivo. La location che ospiterà l’evento è l’ex Cava Conti in Contrada Caranna: prevista l'esibizione di sei artisti tra dj-set e live: Leland Did It, WISM, Banda Maje, Rokeya, Kang Brulèe e Luce Clandestina.Continua la stagione live di piazza Mercato a Brindisi, proposta da “Hello Guys - The Burger Joint” e “72100 – vino e bistrot”. Questa sera saranno di scena i “Soul quintet”: Pino Sammarco al basso, Marco Sciarra alla batteria, Enrico Giumentaro al piano, Roberto Canone al sassofono e Federica De Virgilio alla voce.

Cosa fare stasera a Bari e provincia

A Monopoli nuova tappa della seconda edizione del Lama Teatro festival: alle 21,15, al parco Lama Belvedere, si terrà lo spettacolo “Io, mai niente con nessuno avevo fatto”. Una pièce, che affronta il tema dei pregiudizi e degli stereotipi, che ha girato ed attraversato importanti teatri italiani. Sbarca a Monopoli con la regia, drammaturgia e disegno luci di Joele Anastasi, l’interpretazione di Enrico Sortino, Federica Carruba Toscano, i costumi di Giulio Villaggio; l’opera prodotta dalla Fondazione Bellini di Napoli è una creazione di Vucciria Teatro. L’ambientazione è in un paesino della Sicilia fine anni ‘80.

A Bari continuano gli appuntamenti della quinta edizione del “Bari Piano Festival-Risuona la città”, inserita nel cartellone della “Festa del Mare”. Questa sera (ore 20), presso il Chiostro di Santa Chiara, si terrà il piano recital con il pianista veronese Filippo Gamba, che per l’occasione eseguirà musiche di Ludwig van Beethoven, Sergei Rachmaninov e Frederik Chopin.

Proseguono in Piazza Garibaldi a Castellana Grotte gli eventi del calendario estivo. Dopo i concerti di Angelo Branduardi e Francesco Baccini, questa sera (ore 21) si terrà lo spettacolo musicale “Mi chiamo Luigi” di Giorgio Vignali e Vito Schirone. Un’opera dedicata al grande Tenco, a 55 anni dalla sua scomparsa carica di misteri.