Morelli, Dj set, spettacoli e concerti: cosa fare stasera in Puglia

Musica, aperitivi tra live e dj set: in Puglia e in Salento una serie di eventi per trascorrere il sabato sera, tempo permettendo.

Cosa fare stasera a Lecce e provincia

“Panorama Festival Apulian Music Experience” per quattro giorni da oggi al 16 presso Salento Arena del Guendalina di Santa Cesarea Terme. È l’appuntamento per tutti gli amanti dei festival estivi con musica, camping e tanta energia positiva. La manifestazione ospiterà oggi Peggy Gou, popstar coreana - deejay e producer – icona del mondo della moda, testimonial di numerose campagne fashion, autrice del recentissimo remix di “Can’t Set You Out Of My Head” di Kylie Minogue a 20 anni dal debutto del singolo. Domani la line up avrà un respiro tutto ibizenco con il duo The Martinez Brothers e Michael Bibi, supportati da Dennis Cruz. A Gallipoli, invece, tra live e dj set continuano ogni giorno gli aperitivi musicali al tramonto del Cotriero, in località Pizzo. Stasera in consolle ci sarà Rico dj che proporrà una selezione tra deep, disco, nu disco, soul e funk old school. Si parte alle 18.30, ingresso libero. Per informazioni telefonare al 340.6662833.

Sapori, musica e intrattenimento nel cuore dell’estate salentina, tra tradizione e promozione del territorio. Al sugo, alla cannolese e arrostita, la municeddha potrà essere gustata ancora per una sera a Cannole.

Cosa fare stasera a Brindisi e provincia

A San Vito dei Normanni, a partire dalle 20.30 “Rezzica”, una festa di comunità, una ricorrenza che ritrova nella “rezza” e nella pizzica elementi di un’identità condivisa. A Mesagne, mostra fotografica sull’amico dell’uomo "Tutto l’amore in un click”: la relazione uomo-cane, nella sala espositiva del castello Normanno-Svevo di Mesagne. L’inaugurazione è per le 18.30. Ancora a Mesagne, alle 21.30 in piazza Orsini del Balzo il “Boccale d’oro”: concerti dal vivo, spettacoli, stand di prodotti tipici, artigianato, solidarietà.

Cosa fare stasera a Taranto e provincia

Nuovo appuntamento al Mon Rève Resort nell’ambito dell’Orfeo Summer Festival: oggi alle ore 21 per la prima volta a Taranto ci sarà Giampaolo Morelli in “Scomode Verità e 3 storie vere”, di Giampaolo Morelli e Gianluca Ansanelli e con la partecipazione del Maestro Sergio Colicchio. Si tratta di una produzione di Stefano Francioni e Teatro Stabile d’Abruzzo. Oggi all’Elephant Park di Ginosa marina Anonima Group e Uncode, proporranno un party all’insegna della musica techno con l’esibizione di due noti dj apprezzati in tutto il mondo Carl Cox e Joseph Capriati, affiancati dal dj resident Skizzo e Stephen William, all’interno della rassegna “Serious Kitchen”.

Cosa fare stasera a Bari e provincia

Lirica d'autore e musica, abbraccio tra le arti nel ricordo dello sfortunato Davide Gaetano D'Accolti, il giovane studente barese morto nel 2016 a causa di un terribile incidente stradale. A Polignano è in corso la rassegna "FramMenti d'arte" e in serata, alle ore 20.30, verrà realizzata l'opera "Madama Butterfly" di Giacomo Puccini, un'esperienza artistica che avrebbe voluto realizzare proprio D'Accolti. L'ingresso è gratuito, per info assomusicadincanto@libero.it.

A Mola il jazz è assoluto protagonista nello spazio aperto di Palazzo Pesce. Alle ore 21.30, con la splendida voce di Stefania Arcieri, spazio a "Waltz for bill", una formazione musicale made in London volta a esplorare le realtà musicali del luogo.