Festival, concerti di piano e spettacoli di danza: cosa fare stasera in Puglia

A Lecce lo spettacolo della danzatrice Martella, "il peperoncino in festa" a Ruffano. In Salento, ma non solo, una serie di appuntamenti per questo primo sabato sera di settembre. Ecco cosa fare stasera in Puglia.

Cosa fare stasera a Lecce e provincia

Coda d’estate per IL Teatro Dei Luoghi Fest. L’Ortale di Koreja a Lecce ospita stasera, sipario alle 21, Veleno, lo spettacolo della danzatrice e coreografa salentina Maristella Martella che torna ai Cantieri con la Compagnia Tarantarte.

Torna «Maru – Il peperoncino in festa» a Ruffano. Tutto pronto per la due giorni organizzata da Made in Soap e Idee in Movimento che prende il via stasera. Si potranno ammirare piante di peperoncini provenienti da tutto il mondo, assistere a spettacoli musicali, degustare specialità negli stand.

Stasera (ore 21.30 - contributo associativo 7 euro) doppio appuntamento con Classica & Folklore all’Art&Lab Lu Mbroia di Corigliano. La prima parte della serata sarà dedicata ai grandi compositori internazionali di musica classica, reinterpretati dai migliori allievi del pianista e compositore albanese Ekland Hasa. Subito dopo, al pianista Ekland Hasa si affiancherà la soprano Nevila Matjà. Prima dei concerti (dalle 20.30) sarà possibile degustare primi e secondi piatti, insalatone, verdure accompagnati dai vini della Cantina Duca Carlo Guarini.

La seconda serata della 47esima “Festa de lu Mieru”, del dopo Covid, a Carpignano Salentino, conferma il vino quale re dell’evento. Piazza Duca d’Aosta è pronta ad ospitare il cuore dell’evento. Ma, è tutto il paese ad aprirsi all’accoglienza ed offrire la sua veste migliore al visitatore. Questa sera, ad accompagnare un buon bicchiere di vino sarà la musica de “Li Cumpari”. Seguiranno i ritmi dei “Tamburellisti di Torrepaduli”.

Cosa fare stasera a Brindisi e provincia

Stasera a Mesagne alle 19.30, presso il chiostro dell'ex convento dei Frati celestini, la presentazione del volume "Il primo cantautore rock”, di Paolo Talanca, Crac edizioni, che racconta Ivan Graziani.

Sempre a Mesagne, alle 20, nella piazza d’armi del castello Normanno-Svevo, Emanuele Castrignanò racconta la “Favola di Mesagne”, uno spettacolo divertente con storie, curiosità, poesie e canzoni.

“Itinerari nuovi sulla scia di profumi antichi”: è questo il titolo dell’evento che si terrà oggi ad Ostuni a partire dalle 17. Si partirà dal “Centro di Cultura”, in corso Mazzini, per un tour sensoriale attorno al centro storico, che si concluderà nel giardino del Centro con la presentazione del libro “Il profumo perfetto. Taccuino del profumiere botanico” di Maria Letizia Longo

Cosa fare stasera a Taranto e provincia

Un’antica tomba a camera della grande necropoli tarantina di età greca e romana, poi divenuta chiesa ipogea durante il Medioevo. Ad oggi, è ancora possibile ammirare l’abside, gli affreschi- tra cui una Deesis con il Cristo Pantocratore, probabilmente del XII secolo- e la grotta con al centro una fonte d’acqua, legata al presunto passaggio di San Pietro a Taranto. È la cripta del Redentore di via Terni, a Taranto: uno scrigno di grandissimo valore nel cuore della città che oggi aprirà le sue porte in via serale e straordinaria per l’ultimo appuntamento de “La Via Petrina – Il viaggio di san Pietro dalla Puglia a Roma”. Questa sera sarà aperta.

Per la gioia di tutti i bambini torna a Fragagnano la Notte Bianca, un tripudio di giochi e attività che andranno avanti per tutta la serata di oggi a partire dalla 19. Che grande dispiacere era stato mettere in pausa l’evento a causa della pandemia.

Ma oggi la festa ritorna, più grande di prima. Appuntamento in Piazza Regina Elena con un’infinità di laboratori: c’è quello del sapone naturale a cura dell’Associazione Nautilus che si occupa di sostenibilità e permacultura; l’immancabile lettura ad alta voce di Npl Fragagnano; uno spazio dedicato al disegno e alla pittura allestito da Associazione culturale Liberarte – Art of free souls e l’eco-bijoux coordinato da M@rilo’. Come da tradizione sono presenti i grandi classici degli eventi per bambini: lo spettacolo di marionette a filo “Acqua show” curato da Guizzi di marionette (associazione che promuove le Arti Teatrali del teatro di figura) e il salotto letterario e la libreria mobile “Libri in giro” con l’apebibliocamper di Ape (Associazione pugliese editori).

Cosa fare stasera a Bari e provincia

Prosegue stasera, alle ore 21, il Festival pianistico Fausta Zadra a Corato. In programma il recital del noto musicista argentino Daniel Rivera nel chiostro di Palazzo di Città. I biglietti sono acquistabili al costo di 10 euro (ridotto 7 euro). Per info contattare il numero 340/523864.

Ultimo atto, a Rutigliano, di "Vicoli Jazz". Questa sera, in piazza Colamussi, si terrà il concerto dell'artista francese, ma italiana di adozione, Kelly Joyce. Ingresso totalmente gratuito. Per info 320/9041603.