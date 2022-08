Cosmic Vegan Fest e Vertical Summer Tour: cosa fare stasera in Puglia

A Lecce il Cosmic Vegan Fest, in provincia di Brindisi il "Boccale d'oro" e a Taranto il "Vertical Summer Tour", che sbarca a Castellaneta. Ecco cosa fare stasera, 15 agosto, in Puglia.

Cosa fare stasera a Lecce e provincia

Ci sono anche Eugenio Bennato, Mose e Rachele Andrioli tra gli ospiti musicali della nona edizione del Cosmic Vegan Fest, il festival sul benessere umano e planetario che si terrà a Lecce da oggi fino al 21 agosto negli spazi del Convitto Palmieri e della Biblioteca Bernardini. Ideata da Federico De Giorgi, e realizzata in collaborazione con il Polo Biblio-Museale di Lecce, è la manifestazione più seguita in Italia nell’ambito olistico e sarà caratterizzata da una settimana intensa di concerti, seminari, conferenze, meditazioni, Yoga, astrologia, cinema e approfondimenti sullo sciamanismo, sul benessere e sulla sana alimentazione.

Cosa fare stasera a Brindisi e provincia

Attesi appuntamenti di Ferragosto a Mesagne dove, dalle ore 21, in piazza Orsini del Balzo, si svolgerà l’evento del “Boccale d’oro” con l’apertura della serata affidata al gruppo folk degli “Ensemble Jonico” mentre dalle ore 22,30 si svolgerà il concerto live degli “Innocenti Evasi” dedicato a Lucio Battisti. L’ingresso è libero. Il martedì l’appuntamento nella medesima piazza è con l’Operetta. Infatti, alle ore 21,30, l’associazione Harmony propone lo spettacolo di lirica, “Dall’Opera… all’Operetta”, dedicato a famose arie di Puccini e Verdi ed alle più belle arie dell’Operetta italiana.

Cosa fare stasera a Taranto e provincia

Compie 10 anni il Vertical Summer Tour, l’evento itinerante sulle spiagge italiane.

Dopo Lignano Sabbiadoro, Albissola Marina, Cattolica, Formia e Paestum il tour sbarca a Castellaneta, dove avrà luogo oggi sulla spiaggia libera in Lungomare Eroi del Mare, con la novità di Toyota Aygo X come “title partner”. Toyota avrà un proprio stand sulla spiaggia, con il fantastico gioco del crucipuzzle. Scopri le parole chiave del mondo Toyota Aygo X e chi troverà il maggior numero di parole nascoste riceverà dei fantastici gadget. “Vertical” è il frutto di una felice intuizione di Event’s Way, agenzia di marketing ed eventi torinese che ha confezionato anche 13 edizioni “invernali”.

Cosa fare stasera a Bari e provincia

Al Locus Festival, questa sera, tappa italiana di Dan Snaith Caribou, profilo internazionale di musica elettronica, che presenterà il suo settimo e ultimo album "Suddenly", pubblicato nel 2020. L'ingresso è a pagamento. Per info sui tagliandi scrivere a biglietteria@bassculture.it o contattare il numero 393/9639865.

Apertura straordinaria a Modugno, in occasione del Ferragosto, del Casale di Balsignano: organizzate visite guidate gratuite che consentiranno ai visitatori di scoprire le bellezze del sito. La struttura sarà aperta dalle 9 alle 13 e più nel pomeriggio dalle 15 alle 18.15. Per info contattare il numero 080/586576.