Maddalena Corvaglia è l'anti Emma?: "Se non fai lo scontrino vai in carcere. Se arrivi clandestinamente per spacciare, in albergo”

Di professione soubrette, influencer ma anche esperta di fitness,non esita a prendere posizioni molto nette e in questo caso controcorrente rispetto ai suoi colleghi in merito al tema dell'immigrazione.Sul suo profilo Instagram, in una storia, ha infatti scritto: “Qualcosa non torna. Se non fai lo scontrino vai in carcere. Se arrivi clandestinamente in Italia per spacciare finisci in albergo”. La storia, che è poi scomparsa dal profilo, sembra denotare posizioni piuttosto chiare dal punto di vista politico da parte della salentina.Una linea che pare opposta a quella portata avanti invece dalla sua ormai “ex amica”che ha accolto nella sua casa di Los Angeles una famiglia delle Bahamas che ha perso tutto a causa dell’uragano Dorian. Corvaglia e Canalis, un tempo grandi amiche, non si fanno vedere insieme da molto tempo senza svelare mai il motivo della rottura.Ma soprattutto Maddalena sembra così destinata a diventare l'anti - Emma, anche lei salentina, ma apertamente schierata per l'apertura dei porti tanto da essere finita al centro di una polemica con Salvini.