Coronavirus, Tom Cruise "prigioniero" a Venezia: stava girando il nuovo Mission Impossible

Tom Cruise 'prigioniero' in un hotel di Venezia, tutto a causa del coronavirus. Il Daily Mail riferisce che la star di Hollywood deve fare i conti con la diffusione del virus mentre si trova in Laguna per girare Mission Impossible 7. Cruise avrebbe dovuto girare in alcuni dei luoghi più caratteristici di Venezia ma i programmi sono stati congelati.



L'attore è arrivato a Venezia il 20 febbraio e dovrebbe trattenersi fino al 1° marzo, in attesa di capire se i programmi verranno rivisti. Mission: Impossible 7, diretto da Christopher McQuarrie, dovrebbe uscire nell'estate 2021. Non è chiaro se la data verrà modificata dopo i problemi degli ultimi giorni.

La produzione è stata interrotta in Italia. Secondo lo specialista dell'intrattenimento The Wrap, la settima puntata della serie della Paramount Pictures aveva infatti in programma di fare riprese a Venezia per tre settimane. «Per la sicurezza e il benessere del nostro cast e della nostra troupe e per la volontà del governo locale veneziano di fermare le riunioni pubbliche in risposta alla minaccia del coronavirus, stiamo modificando il piano di produzione per le nostre tre settimane da girare a Venezia», ha detto un portavoce della Paramount in un comunicato a The Wrap. La fonte ha aggiunto che Cruise non ha viaggiato in Italia e che i membri della troupe sono stati autorizzati a tornare a casa fino al riavvio della produzione.

Ultimo aggiornamento: 25 Febbraio, 23:41

