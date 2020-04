“Inizio di futuro”, amici e conoscenti nel nuovo brano degli Accasaccio

Ultimo aggiornamento: 21:28

Si chiama “Inizio di futuro”, il nuovissimo brano degli Accasaccio , l’obiettivo della band salentina è sia quello di creare un inno al cambiamento che questo periodo così difficile porterà, sia quello di unire. I protagonisti del video sono infatti amici, conoscenti della band che hanno prestato i loro volti per la creazione del clip, inviando una loro inquadratura alla band con un foglio bianco in mano e rigorosamente da casa. «Con questo brano vogliamo invitare le persone a reagire con positività e a cogliere la grande opportunità di cambiamento, sepolta sotto le notizie tristi e tragiche di questi giorni. Il brano è un richiamo alla danza, in quanto il ballo è l’espressione di una rivalsa dell’uomo sulla sofferenza e sulla sciagura. Non c’è modo migliore per celebrare e acclamare questo “Inizio di Futuro”. È un inno al cambiamento proprio perché non vogliamo che tutto torni come prima, noi vogliamo un mondo migliore di prima, – sottolinea la band - solamente così il momento drammatico che stiamo vivendo avrà avuto un senso. La natura si sta rigenerando e molte persone, chiuse nelle proprie case, si stanno inevitabilmente confrontando con la propria coscienza. Se non avviene ora una svolta globale, quando mai potrà avvenire?». Il brano è stato registrato e mixato da Emilio Maggiulli presso il Five Studio, Mastering by JAY ADAM _NuovaeraRecord, testo di Loris Alleman e Gianmarco Monteforte.IL VIDEO:La band degli Accasaccio, dal forte impatto popolare, ospita tra le sue fila artisti eclettici: Gianmarco Monteforte alla voce e ukulele, Emilio Maggiulli alla voce, chitarra, loop fx, Gioele Nuzzo al tamburello, cajon, e didgeridoo, Peppe Giannuzzi al violino, ma la formazione ufficiale conta anche la presenza di Diego Martino alla batteria, Davide Colazzo al basso e Davide Corsano alle tastiereIl gruppo è nato davvero per pura casualità, situazione che ha definito di conseguenza il loro nome. I loro sono ritmi travolgenti capaci di far ballare chiunque, grazie alle cover di artisti che hanno segnato il panorama musicale mondiale, come: Battisti, Celentano, Lucio Dalla, ma anche Carosone, Manu Chao, Marley e McFerrin che si alternano alle tipiche melodie salentine. La loro creatività ha dato vita anche a dei brani inediti come ‘Un calice al cielo’ e ‘Promotrice d'armonia’, che miscelano ritmi patchanka-reggae a quelli folk salentini, fraseggi e ritmiche di chitarra e ukulele a violino e liriche melodiche e corali.