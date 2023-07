Nell’eco delle grandi feste estive, danzano i protagonisti di piccole e grandi storie grazie alla Festa di Cinema del reale e dell’irreale, festival dedicato al documentario e che negli anni è stato crocevia d’incontri, sperimentazioni e riflessioni sulla realtà con le sue sfumature. Nato dall’incontro tra Big Sur, Visioni al sud e Cinema del reale, il festival ha viaggiato attraverso i luoghi storici del Salento portando con se un caleidoscopio di storie e immagini realizzate da grandi autori come Cecilia Mangini, William Klein, Costanza Quatriglio, Vittorio De Seta e Agnes Varda. Ed è al Castello di Corigliano d’Otranto che la Festa di Cinema del reale e dell’irreale, guidata da Paolo Pisanelli e Francesco Maggiore, compie vent’anni e riflette sulla sua storia attraverso tre parole: Cielo/Terra/Mare, elementi che rappresentano accoglienza e libertà.

Il via con una mostra antologica sul fotoreporter Lou Dematteis

Il programma si apre oggi alle 19, per proseguire fino al 22 luglio, con il vernissage della mostra antologica “Five From One. Cinque paesi, cinque storie”, a cura di Claudio Domini e Paolo Pisanelli, dedicata al fotoreporter italoamericano Lou Dematteis che ha saputo raccontare gli anni della controcultura giovanile e delle “sporche guerre”, ma soprattutto ha immortalato i volti e i corpi che hanno resistito alle ingiustizie e alzato le loro voci per affermare i propri diritti. Insieme alla mostra, realizzata nel percorso espositivo Visioni del Sud, il festival presenta due documentari a firma del fotografo: “Keeper of the fire” apre alle 21.15 le proiezioni serali e segue, attraverso la figura del poeta Alejandro Murguia, le opere dei poeti attivisti nelle lotte contemporanee; “Crimebuster: a son’s search for his father” (in programma il 21 luglio) è il ritratto del padre di Dematteis, procuratore distrettuale e giudice della corte suprema con cui il fotografo ebbe un rapporto sofferto.

Domani sarà la volta di “My Photo Helped Expose the Cia Coverup of the Iran-Contra Affair” di Gabriela Dematteis, figlia del fotografo racconta la foto che rivelò il coinvolgimento del governo americano contro la rivoluzione Sandinista in Nicaragua e che valse a Dematteis la menzione al World Press Photo e la selezione come foto dell’anno del New York Times.

Il viaggio fil rouge di questa edizione

Il fil rouge che unisce gli ospiti di questa edizione sono i loro viaggi all’interno dell’identità di paesi vicini come l’Italia e l’Albania, separati dal mare ma legati emotivamente dalla storia come nel film “Parlate a bassa voce” di Esmeralda Calabria che esplora le contraddizioni dell’Albania di ieri e di oggi attraverso il rapporto del paese dei Balcani con la Puglia. Il regista Marco Turco torna all’Italia degli ‘70 con “La generazione perduta” ripercorrendo, attraverso la figura del giornalista Carlo Rivolta, il fenomeno della tossicodipendenza quando l’eroina dilagò nel Paese. Infine Egidio Eronico compie, in “Amate sponde”, un viaggio nell’anima profonda dell’Italia grazie solo alle immagini e alla musica scoprendo, attraverso il ritmo del montaggio, contraddizioni e convergenze del nostro paese.

Il ricco programma, diviso tra due schermi, abbraccia i temi della contemporaneità come l’identità di genere attraverso il documentario autobiografico “Summer within” di Adam Golub e Summer Minerva ballerina trasgender italoamericana in viaggio verso Napoli per scoprire le sue origini e le battaglia per i diritti civili con “Incident” di Bill Morrison, un lavoro di found footage che ricostruisce da diversi angolazioni, attraverso telecamere di sicurezza comprese quelle della polizia, l’uccisione a Chicago da parte della polizia dell’ennesimo afroamericano.