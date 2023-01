Cook 40, il nuovo programma di cucina condotto dal tarantino Alessandro Greco

Ogni sabato alle 11.15 su Raidue appuntamento con Alessandro Greco. Il popolare conduttore tarantino torna con una nuova stagione di “Cook 40”. Il titolo riprende la domanda che si pongono quotidianamente molti italiani. È il caso di una frenesia che ci accompagna nelle nostre giornate, condiziona il nostro vivere quotidiano. Quante volte, infatti, abbiamo rinunciato a un pranzo, o a una cena con amici, colleghi o anche parenti, perché pensavamo di non avere abbastanza tempo per preparare? Bene, Greco dimostra di essere l’ideale conduttore del programma dando risposta ai tanti interrogativi che si pongono gli italiani.

Suo nonno era il più famoso pasticcere di Taranto e suo padre ne ha seguito le orme, guidando per anni la pasticceria di famiglia. Fin da piccolo ha quindi respirato i profumi dolci e coinvolgenti delle creazioni dolciarie, anche se i suoi cavalli di battaglia in cucina sono i primi: dalla famosa “Pasta alla Norma” alla “Pasta con le cozze alla tarantina”.

Il programma

In ogni puntata, il conduttore tarantino ospita un personaggio noto, un Vip a cui piace cucinare, ma che, per i suoi tanti impegni, ha sempre poco tempo da dedicare alla cucina. L’ospite si racconta e ci svela aspetti originali e inconsueti di sé e del suo rapporto con la convivialità mentre si mette in gioco e accetta la sfida di preparare in 40’ minuti un menù completo. Solo alla fine scopriremo se ne sarà stato capace.

A fare da tutor uno Chef che accompagna l’ospite di puntata durante la scelta, la preparazione e la realizzazione del menù e lo assiste in ogni singolo passaggio. A giudicare la capacità dell’ospite di puntata c’è un’esperta di cucina, Angelica Sepe che, con la sua autorevolezza e simpatia commenta alla sua maniera, i singoli passaggi delle preparazioni dei piatti e decide, con l’assegnazione della “Parannanza d’oro”, se la prova è stata superata.