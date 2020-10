“Contatto”: tutto pronto. Esce il nuovo singolo dei Negramaro - VIDEO

L'attesa è finita: poche ore ancora e domani, venerdì 9 ottobre, esce il singolo che anticipa il nuovo album dei Negramaro, "Contatto", title track del nuovo cd (Sugarmusic) in uscita il 13 novembre, ottavo lavoro in studio per la band partita dal Salento nei primi anni Duemila alla conquista dell'Italia e ora gruppo di riferimento nel panorama pop rock, prima gruppo italiano a suonare a San Siro e all'Arena di Verona.

L'annuncio sui canali social del gruppo musicale, di fatto la spiegazione del titolo e dello spirito del nuovo lavoro: "Insieme, si fa meno fatica a restare in piedi. I nostri corpi in equilibrio, si sostengono a vicenda. Il contatto può sopperire all’assenza di parole, riempirsi di tutte le nostre vite e trasferirle da un sogno all’altro. Salva contatto sì, fatto! Salviamo il contatto sulla pelle".

Nel video-lancio del singolo, sullo sfondo dei profili dei sei componenti della band (con Giuliano Sangiorgi, il frontman, anche Lele Spedicato, Emanno Carlà, Danilo Tasco, Andrea Mariano e Andrea De Rocco), la frase chiave che è al centro della canzone: “Ho trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio”.

Il resto tra poche ore. Fans in fermento. Il singolo sarà disponibile in radio e in digitale.

