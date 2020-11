"Contatto" stabilito, i Negramaro prendono il volo: primi in classifica in poche ore

A sole 48 ore dalla sua uscita, “Contatto” (Sugarmusic), il decimo album di inediti dei Negramaro, sta collezionando un successo dopo l’altro: prima posizione nella classifica dei cd musicali del giorno su Ibs, prima posizione fra i bestseller in Cd e Vinili su Amazon Music e prima posizione su iTunes. In attesa di sapere, venerdì prossimo, come l’intero disco si piazzerà nella classifica Fimi, il primo singolo, “Contatto”, che dà il nome a tutto il nuovo lavoro, è per la terza settimana consecutiva in cima all’Airplay, che monitora i brani più trasmessi in radio. La canzone scritta da Giuliano Sangiorgi è prima nella classifica generale davanti a “Bella storia” di Fedez e “Let’s Love” di David Guetta e Sia, in quella italiana, ancora davanti a Fedez e a “Via di qua” di J-Ax con Mr. Rain, e in quella dell’industria musicale indipendente (sia radio che tv).

Un ottimo esordio, quindi, per un disco che era molto atteso dai fan vecchi e nuovi dei Negramaro, arrivato a tre anni di distanza da “Amore che torni”, perché – come ha spiegato lo stesso Sangiorgi durante la presentazione dell’album – i Negramaro non sono interpreti, che, finito un tour, si ritrovano il disco successivo già pronto scritto da altri. Sangiorgi è l’autore di tutti i testi e, quindi, per ogni nuova uscita ci vuole un tempo tecnico di scrittura dei pezzi, di composizione della musica, di arrangiamento. Con “Contatto”, peraltro, i Negramaro fanno un ulteriore salto di qualità perché a firmare la produzione del disco è il tastierista della band, Andrea “Andro” Mariano, permettendo così al gruppo di tenere “dentro casa” anche questo aspetto della lavorazione. Altro segnale di crescita e di maturità per i sei musicisti salentini, che l’anno prossimo festeggeranno i 20 anni dai loro inizi nella famosa cantina dove sono nati i primissimi brani, mentre, a San Martino del 2022, si sarà la celebrazione ufficiale del sodalizio ventennale con la Sugar, l’etichetta discografica di Caterina Caselli.

Nel frattempo, la band si gode anche il successo dello showcase ipertecnologico di giovedì sera, durante il quale i Negramaro – con un look curato da Emporio Armani – hanno suonato in un ipercubo reso pulsante dal 3D e dalla realtà aumentata sui cui lati erano proiettati i volti di tutti i fan. «Grazie per tutta l’energia – hanno scritto sui profili social – che ci avete trasmesso da quel cubo! In un periodo così particolare abbiamo voluto mettere in piedi un’esperienza unica, una sfida innovativa, un nuovo modo di fare musica in attesa di poter tornare sul vero palco. Un live streaming che ci ha permesso di metterci in contatto per presentarvi il nostro nuovo album».

Ultima curiosità: ieri Sangiorgi e compagni sono stati protagonisti della vignetta di Giannelli in prima pagina sul Corriere della Sera che ha mutuato la posizione dei sei artisti nella foto ufficiale che accompagna l’album per illustrare la maggioranza di governo (che regge) con Mattarella in un cerchio sovrastato dal termine “contatto”.

