I Conservatori Musicali di Puglia riuniti insieme per dare vita a una nuova formazione sinfonica. È nata così l’Orchestra regionale dei Conservatori di Puglia, formata da 65 elementi, la cui età media si attesta sui 17 anni, che vede come protagonisti gli studenti e le studentesse degli Istituti musicali della Puglia, riuniti per la prima volta in una compagine in cui, oltre ai migliori talenti pugliesi, sono coinvolti anche 20 studenti di canto lirico, metà dei quali di nazionalità cinese iscritti nei Conservatori regionali.

I primi concerti

La prima produzione della nuova Orchestra è un omaggio alla grande musica classica con le sinfonie e le arie di Verdi, Puccini, Rossini, Mascagni, tra gli altri. È stato l’Anfiteatro Augusteo di Lucera a inaugurare domenica questa prima stagione di concerti e ieri sera il secondo appuntamento è stato a Bari, nell’Auditorium “Nino Rota”

Stasera invece l’Orchestra si esibirà sul Sagrato della Cattedrale di Monopoli alle 20.30, mentre domani l’Orchestra si trasferirà nella villa Peripato di Taranto, alle 21. A chiudere la rassegna sarà la data di Lecce con un’esibizione dell’Orchestra regionale nel Teatro Apollo, in programma per l’8 settembre alle 21.

Sul podio il maestro Nicola Hansalik Samale

A dirigere l’Orchestra in tutti i concerti in programma è il maestro Nicola Hansalik Samale, tra i più importanti direttori d’orchestra italiani, compositore e grande didatta, profondo conoscitore di tutti i generi musicali. La sua cifra stilistica è sempre stata contrassegnata da un profondo amore per la musica, della quale, dall’alto della sua sessantennale attività, è sempre entusiasta divulgatore soprattutto tra i giovani.

È lui a guidare questa nuova compagine sperimentale, ricca di eccellenze, in grado di esercitare un ruolo propulsivo sia nell’avvicinare sempre più allievi allo studio della musica e, allo stesso tempo, offrire un laboratorio di formazione permanente in un luogo, la Puglia, da sempre terra di musicisti, dai grandi del passato quali Piccinni, Paisiello, Giordano, Schipa sino a Rota, pugliese d’adozione. L’iniziativa è frutto di un’idea dei Conservatori di Musica di Bari, Foggia, Lecce, Monopoli e Taranto con il supporto dell’Assessorato all’Istruzione della Regione Puglia.