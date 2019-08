Concertone, senza caos è meglio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutto pronto per il Concertone finale della Notte della Taranta e anche l'offerta dei collegamenti è già disponibile da tempo. Sono quasi 45mila i posti che saranno messi a disposizione dalle Ferrovie del Sud Est per raggiungere Melpignano sabato prossimo: 27mila i pizzicati che sceglieranno il treno e 18mila quelli che invece vorranno arrivare col bus. Mezzi garantiti già da metà pomeriggio di sabato e attivi fino all'alba di domenica. Saranno disponibili treni straordinari con partenze da Lecce, Maglie, Nardò e viceversa e corse dirette in bus da Otranto, Maglie, Poggiardo e Tricase con collegamenti in bus anche da Alliste - Posto Rosso, Gallipoli e San Foca. In totale saranno cinque le linee bus a disposizione degli utenti: la prima partirà da San Foca alle 20 verso Torre dell'Orso, Sant'Andrea, Frassanito, Laghi Alimini, Torre Santo Stefano, Otranto. Il ritorno invece sarà a partire dalle 2.45. Invece saranno due i bus della linea 2, che partiranno alle 20 e alle 21 dalla Baia Verde, toccando Gallipoli, Alezio, Parabita e Collepasso. Rientro rispettivamente alle 2.45 e alle 4. La terza linea muoverà da Posto Rosso di Alliste alle 20, con fermate a Racale, Melissano, Casarano, Supersano e Nociglia. Si torna a casa a partire dalle 2.45. La quarta linea sarà diretta da Otranto a Melpignano e prevede tre bus in partenza ogni ora a cominciare dalle 17. Stesso discorso per i viaggiatori che saliranno a Poggiardo: dalle 17 avranno un bus ogni ora per raggiungere il Concertone. Al ritorno, tutti i bus diretti a Otranto, Poggiardo, Tricase, Alliste - Posto Rosso, Gallipoli e San Foca partiranno dal megapark in via Otranto a Maglie. A partire da mezzanotte e mezza sarà operativo un servizio navetta tra Melpignano e il megapark, con frequenza ogni dieci minuti, utilizzabile con il biglietto di ritorno. Da quest'anno inoltre si potrà raggiungere il Concertone di Melpignano da tutta Italia visto che l'offerta Notte della Taranta 2019 prevede coincidenze a Lecce con le Frecce e i treni regionali di Trenitalia. Sarà così possibile acquistare il biglietto in un'unica soluzione, su tutti i canali di vendita Ferrovie del Sud Est e Trenitalia. I treni messi a disposizione dalle Sud Est prevedono partenze da Nardò Centrale, dalle 18.10, 19.27, 21.19, sostando a Galatina, Soleto, Zollino, Corigliano. Il ritorno da Melpignano alle 22.34, 00.15, 2.09, 3.47, 5.22 e 7.14. Per evitare intasamenti e ingorghi la Prefettura di Lecce, Comitato operativo per la viabilità provinciale, consiglia di raggiungere Melpignano tra le 17 e le 19. Sarà consentito salire a bordo dei treni e dei bus solo se muniti di biglietto, condizione valida anche per il ritorno. Per quanto riguarda l'arrivo in automobile invece, a partire dalle 8.30 del 24 agosto, sarà vietato il traffico veicolare all'interno del Comune di Melpignano. Anche l'accesso alla zona parcheggi nella zona industriale sarà consentito solo previa prenotazione (sul sito parkforfun.it) e sarà sottoposta a controllo ai varchi. Sono due gli accessi previsti per le auto, l'ingresso Sud che sarà aperto dalle ore 8.30 alle ore 24 e l'ingresso Nord, aperto dalle ore 8.30 alle ore 21.M.Tar.