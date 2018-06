Giuliano Sangiorgi, Alessandra Amoroso, Emma tra i cantanti di "Pino è", il più grande tributo live a Pino Daniele

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giovedì allo Stadio San Paolo di Napoli andrà in scena “Pino è” il più grande tributo live della musica italiana a Pino Daniele a 3 anni e mezzo dalla scomparsa. L’evento, trasmesso in diretta in prima serata su Rai 1 alle 20.30, sarà un’occasione unica e irripetibile per omaggiare la musica del cantautore napoletano nel luogo simbolo della sua amata città, insieme ad alcuni tra i più grandi artisti del panorama musicale, ma soprattutto amici di Pino Daniele.L’evento vedrà alternarsi sul palco per rivivere e riproporre le sue intramontabili canzoni Giuliano Sangiorgi, Alessandra Amoroso, Emma Biagio Antonacci, Enzo Avitabile, Claudio Baglioni, Mario Biondi, Francesco De Gregori, Tullio De Piscopo, Elisa, , Tony Esposito, Giorgia, J-Ax, Lorenzo Jovanotti, Fiorella Mannoia, Gianna Nannini, Eros Ramazzotti, Ron, Tiromancino, , James Senese, Antonello Venditti, Gigi De Rienzo, Rosario Jermano, Agostino Marangolo, Ernesto Vitolo. Per questa grande occasione saliranno sul palco anche Clementino, Teresa De Sio, Enzo Gragnaniello, Irene Grandi, Il Volo, Nccp - Nuova Compagnia Di Canto Popolare, Raiz, Massimo Ranieri, Red Canzian, Francesco Renga, Paola Turci, Ornella Vanoni. E con la testimonianza di Alessandro Siani, Giorgio Panariello, Pierfrancesco Favino, Enrico Brignano, Edoardo Leo, Vincenzo Salemme, Marco Giallini, Marco D’amore, Salvatore Esposito, Mariangela D’abbraccio, Enzo Decaro e non solo.Non potranno mancare le band storiche di Pino Daniele, Vai mo’ e Nero a Metà, amici, prima che colleghi, che hanno condiviso con Pino momenti di musica e di vita negli oltre 40 anni di carriera ed eccezionalmente insieme a sostenere “Pino è” i più grandi network radiofonici italiani: Rtl 102.5, Radio Italia, Radio Kiss Kiss, Radio2, Rds, Radio Deejay, Radio Zeta e le principali radio locali: Kiss Kiss Italia, Kiss Kiss Napoli e Radio Marte.“Pino è” rappresenta l’emozione di un forte abbraccio, il ringraziamento collettivo di grandi artisti, della gente e della sua Napoli, la celebrazione del genio musicale e di mille culture. Tutti i ricavati dalla vendita del brano inedito di Pino Daniele “Resta quel che resta” e gli introiti netti legati all’evento “Pino è” saranno devoluti in beneficienza. Fino al 10 giugno, il numero solidale 45585 “In Aid Of Children”, per sostenere Open Onlus nella lotta contro il tumore pediatrico e per supportare Save the Children nel contrasto alla povertà educativa dei minori. È attualmente in radio e disponibile in digitale e su tutte le piattaforme streaming, “Resta quel che resta”, lo straordinario nuovo brano inedito di Pino composto e inciso oltre 9 anni fa e ritrovato solo adesso, a tre anni e mezzo dalla scomparsa del cantautore napoletano, proprio adesso che ogni singolo verso assume per tutti un significato ancora più profondo.E' possibile vedere il video, diretto da Sebastiano Bontempi, al seguente link: https://youtu.be/p09uYY8ol6E