È serata di concerti, in Puglia. Tre in particolare: Max Gazzè a Grottaglie, Ermal Meta a Castellana e Cosmo a Locorotondo.

Gazzè alle Cave di Fantiano

Partiamo dal primo. Quando si affacciò alla ribalta della notorietà, verso la fine degli anni Novanta, Max Gazzè si impose subito come una delle novità più originali nel mondo della canzone italiana. Come è stato infatti sottolineato, «il suo stile canoro, afono e stralunato, e i brani, infarciti di citazioni beffarde e accompagnamenti bizzarri, sfuggono a ogni tipo di definizione, proponendosi con una originalissima formula che mescola pop internazionale e una sorta di canzone cabarettistica». Stasera il cantautore romano ritorna in Puglia per l’attesissima tappa del suo tour estivo. L’appuntamento è alle 21 alle Cave di Fantiano nell’ambito della stagione estiva 2022 del Comune di Grottaglie in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Gazzè ha scelto i grandi spazi all’aperto per ritrovare il contatto più genuino e diretto con il pubblico, e riconquistare la dimensione più pura del live. In questo spettacolare e collettivo viaggio estivo per l’Italia è accompagnato dalla sua band, con Max Dedo ai fiati, Cristiano Micalizzi alla batteria, Clemente Ferrari alle tastiere, Daniele Fiaschi alle chitarre, ed egli stesso al basso. «Quella di salire sul palco è una tentazione alla quale non so resistere – spiega – la condivisione della musica con il pubblico è qualcosa di straordinario che finalmente sta tornando alla sua normalità. È l’estate della rinascita, che offre a noi artisti la possibilità di tornare a suonare in luoghi che negli ultimi due anni erano stati penalizzati dalla pandemia. Sono molto contento di tornare in Puglia, una terra incredibile e piena di bellezza. Così il concerto sarà una festa, in scaletta ci saranno i brani più conosciuti del mio repertorio in un crescendo che spingerà il pubblico a dimenticare i pensieri tristi e divertirsi». Ad aprire il concerto sarà la giovane promessa dell’R&B italiano Cecilia, già nota al pubblico affezionato al genere grazie ai tre singoli “Monterey”, “Karma” e “Baltico”. Biglietti in prevendita su www.vivaticket.it e in tutti i punti vendita Vivaticket in Italia, e a Grottaglie al San Ciro Cafè (099.6962522).

Meta in Largo Porta Grande

A Castellana Grotte in largo Porta Grande la rassegna “Piazze d’Estate 2022” organizzata dal Comune ospiterà alle 21 il concerto di Ermal Meta. Autore, produttore, polistrumentista, cantante, Ermal Meta dopo l’esperienza come componente dei gruppi Ameba 4 e La Fame di Camilla nel corso degli anni duemila, a partire dal 2013 ha intrapreso la carriera da solista. Nel 2018 ha vinto il Festival di Sanremo 2018 in coppia con Fabrizio Moro con il brano “Non mi avete fatto niente” e rappresentato insieme al cantautore romano l’Italia all’Eurovision Song Contest, svoltosi a Lisbona. Dal 4 marzo scorso è in tutti gli store digitali e in tutte le radio “Una storia più grande”, un nuovo progetto scritto a quattro mani con Giuliano Sangiorgi.

A chiudere la rassegna, martedì 16, sarà Fabio Concato con “Musico Ambulante Tour”. Info disponibili su https://linktr.ee/piazzedestate2022.

Cosmo nella Masseria

È infine la XVIII edizione del Locus Festival ad accogliere alle 21 nella Masseria Ferragnano di Locorotondo Cosmo e la sua sfrenata rivoluzione del mondo del pop e della club culture. Insieme all’artista piemontese si esibiranno anche il producer goriziano Bawrut (attivo anche con Liberato) e il nuovo talento di 42 Records Whitemary.