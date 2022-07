Dai concerti al trekking, ecco cosa fare questa sera in Puglia

Una notte tutta da vivere quella di domenica 3 luglio, con eventi di piazza, musica live e dj in tutta la Puglia. Ecco gli appuntamenti tra cui scegliere.

Bari e provincia

Allo stadio allo San Nicola di Bari stasera risuonerà la musica di Ultimo che farà tappa anche in Puglia con il tour “Stadi 2022” con il quale ha “sbancato” i botteghini: su 15 concerti previsti in altrettanti stadi 11 hanno registrato quasi subito il “tutto esaurito”, con oltre 550.000 biglietti venduti in totale. E anche a Bari, stasera, al San Nicola potranno ritrovarsi solo quei fortunati che sono riusciti ad acquistare in tempo i biglietti. Che comunque non sono pochi, visto che si attende al concerto una folla di circa 50mila persone.

A Polignano questa sera (ore 19) appuntamento con Puglia Archeo Trekking - Tra mare e ipogei, alla scoperta della costa di Polignano. Prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al 340 3394708

Alle 19 c’è l’appuntamento “Bari Parigina” per inoltrarsi nella cosiddetta Bari Nuova, il secondo centro storico che prende nome da Gioacchino Murat. Fu lui a promuovere la costruzione della nuova zona La prenotazione è obbligatoria al numero 3403394708 con posti limitati.

Questa sera a Bari (ore 19) nel giardino interno della scuola Diomede Fresa su largo S. Anselmo (nelle vicinanze del Panificio Fiore) c’è “Del Racconto, la Verità (e la finzione)”, in collaborazione con Libera Puglia e Ordine Giornalisti Puglia Scuola Diomede Fresa su largo S. Anselmo, ore 19, ingresso libero. Info. 342.662.41.10

A Bitonto 18.30, nel chiostro di San Pietro Nuovo, la lezione-concerto «Da Antigone ad Antigona» con Lorenzo Fiorito, alle 21, sempre nel chiostro di San Pietro Nuovo, daranno vita all’azione in musica «Ombra cara, amorosa» tratta dal dramma per il quale Traetta e il librettista Marco Coltellini si ispirarono alla nota tragedia di Sofocle.



Oggi alle 18 è previsto appuntamento con la “Terra di mezzo - alla scoperta di Molfetta” con la guida di Alessandro De Luisi. Storico dell’arte e presidente dell’associazione PugliArte, Il punto d’incontro è fissato in Corso Dante Alighieri c/o Cattedrale dell’Assunta. La prenotazione è obbligatoria via whatssap al numero 3403394708.



A Putignano dalle 19.30 si rievocherà la parata con band musicali e concerto finale ospite della giornata sarà Roy Paci in concerto con la Banda Mistica.



Capurso, questa sera (ore 21), in Piazza Libertà, con Uccio De Santis e la sua comicità. Per l’occasione, il cabarettista di Bitetto porterà sul palco “Vi presento il mio Mudù”.

Lecce e provincia

Questa sera a Gallipoli si replica con il secondo grande appuntamento con il Radio Norba Cornetto Battiti Live. Questa sera nuovaente saliranno sul palco, Elodie, La Rappresentante di Lista, Raf, Sottotono, Carl Brave, Noemi, Michele Bravi, Francesca Michielin, The Kolors, Rkomi, Kayma, Aka 7Even, Gemelli Diversi, Alvaro Soler, Fedez, Mara Sattei, Tananai, Dargen D’Amico, Gabry Ponte, Follya, Erwin, Anna, Lazza, Rocco Hunt, Ana Mena, Sissi, Andrea Damante, Topic, Il Tre. On the road, Baby K da Francavilla Fontana e Alex da Manfredonia. Lo show, condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, con la partecipazione di Mariasole Pollio, sarà trasmesso in diretta su Radio Norba e Telenorba.

Nuovo appuntamento live con la musica degli Als Project. Andrea, Luigi e Sandro dei Crifiu in un viaggio tra le canzoni d’Amore, Lavoro e Speranza della musica italiana: stasera il trio sarà a Maglie presso le Officine Cavour Bistrò alle 22. Molti brani riarrangiati in un viaggio che attraverserà la più bella musica italiana di autori come Guccini, Nomadi, De Andrè, Dalla, Celentano, Conte, Gang, Modena City Ramblers, Gaber, Gaetano, De Gregori, Vecchioni, Mannoia, Bennato e molti molti altri.

Secondo appuntamento con il bistrot etnico al Crocevia di Lecce, la cucina brasiliana e la musica della band di Belo Horizonte. Un viaggio culinario e artistico che fa tappa in 12 diversi paesi del mondo, per far incontrare le comunità migranti e comunità autoctone attraverso la scoperta di sapori e odori di terre lontane. Dopo il primo straordinario appuntamento con la vincitrice di Masterchef Italia e la cucina nigeriana, Cosmobistrot fa tappa in Brasile tra i sapori e la musica di un paese ricco di meraviglie e contraddizioni! Una serata esplosiva, allegra e festosa, in pieno stile sudamericano, dove gustare alcuni dei piatti tipici, ballare con la musica live dei Graveola di Belo Horizonte (miglior band al Brazilian Award) e divertirsi con l’allegria della Micareta, il Carnevale fuori stagione. Tra i fornelli di Crocevia, una eccezionale cuoca brasiliana e la chef Martina Pepe Caracciolo proporranno un menù gustoso tipico del Brasile, mentre sul palco di Crocevia si esibiranno per la prima volta in Salento i Graveol.



A Gallipoli, invece, il Cotriero in località Pizzo ospiterà in consolle Max Nocco, collezionista instancabile di vinili, dj “selezionatore” e ora, anche produttore e scrittore. I suoi dj set sono un “luogo dell’anima” dove si possono trovare le svariate influenze dei suoi ascolti in tutti questi anni: elettronica, jazz, soul, minimal, hip-hop, funk, rock. Start ore 18.

Brindisi e provincia

Parte oggi da Brindisi il tour estivo di “Dentro”, il nuovo album di Merifiore, cantautrice salentina trapiantata a Milano, uscito il 20 maggio scorso per Qui Base Luna (ed.Freecom). Sarà un viaggio attraverso la Puglia, terra natale di Meri, con incursioni anche in Calabria. Dopo Brindisi, il tour toccherà Corigliano d’Otranto (9 luglio), Martignano (16 luglio), Gallipoli (17 e 23 luglio), Lecce (16 agosto), Catanzaro (19 agosto), Palmi (RC, 20 agosto).

Questa sera alle 20.30 (ingresso 6 euro) nel Museo Archeologico Nazionale “Giuseppe Andreassi” e Parco Archeologico di Egnazia a Savelletri, “Trentadate - Festival diffuso nei musei di Puglia” ospita “Io che amo solo te. Le Voci di Genova”, concerto/spettacolo della cantante Serena Spedicato con testi originali di Osvaldo Piliego e arrangiamenti del fisarmonicista Vince Abbracciante, sul palco con Nando Di Modugno (chitarra classica) e Giorgio Vendola (contrabbasso).

Taranto e provincia

Secondo appuntamento con la terza edizione del “Taranto Swing Festival”. Stasera sul palco Si Cranstoun – alle ore 21 sulla Rotonda ‘Marinai d’Italia’ del Lungomare di Taranto - con la swing band The Good Fellas, straordinari musicisti ispirati dal mood e dal sound anglosassone Il britannico Si Cranstoun si è imposto da anni sulla scena internazionale vintage per la sua capacità di trasformare ogni concerto in una serata travolgente, trascinando il pubblico grazie all’incredibile energia che sprigiona sul palco. Ingresso 20 euro.

Oggi alle 20, al Sun Bay Lido di San Vito – Taranto, secondo appuntamento con il Magna Grecia Festival. Protagonista il noto giornalista sportivo Federico Buffa insieme con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Valter Sivilotti. “Ribelli” è una intervista teatrale condotta da Marco Caronna e racconta storie di sport, disseminate nel passato e ispirazioni per presente e futuro.

Primo appuntamento alle 21 dell’edizione speciale della rassegna “L’Angolo della Conversazione” dello Yachting Club nello stabilimento di San Vito dove andrà in scena “Medea”, monologo scritto dall’ex magistrato e presidente della Camera Luciano Violante e interpretato dall’intensa e appassionata Viola Graziosi con la sapiente regia di Giuseppe Dipasquale.