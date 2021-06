Al Bano e Sud Sound System, l'inedita coppia per il nuovo inno dell'estate

Se non un tormentone potrebbe essere il nuovo inno dell'estate quello che vede per la prima volta indieme gli ambasciatori del ragamuffin salentino e il "Leone di Cellino". Il prossimo 28 giugno uscirà infatti il nuovo singolo, "Come l'edera" firmato fai Sud Sound System e da Al Bano.

L'incipit del brano sembra tutt'altro che superficiale: «Accarezzare i muri come se fossi l’edera/ Sperando che il vento si accorga di me/ Lottare in mare aperto per diventare un’isola/ Per aiutare i naufraghi o chi fugge da lì».

APPROFONDIMENTI THE DARK SIDE Al Bano: «Sono antico per scelta. Mai diventerò schiavo... SPETTACOLI Jasmine: «Non ho conosciuto mia sorella Ylenia, so che era...

Il brano apre i festeggiamenti del trentennale

Il nuovo attesissimo singolo dei Sud Sound System, insieme ad Al Bano si apre con queste evocative parole. E la partecipazione straordinaria di una delle voci italiane più famose di sempre è la giusta celebrazione dei 30 anni di attività della band salentina. Il singolo apre infatti i festeggiamenti per il trentennale dei Sss e anticipa il nuovo lavoro discografico che uscirà il prossimo autunno.

Il mixaggio e arrangiamento in Giamaica

Scritto su una base musicale composta dallo storico tastierista della band Maestro Garofalo, è stato masterizzato presso ”The Exchange Studios” di Londra e mixato a Kingston negli studi di “Tuff Gong”, leggendaria etichetta giamaicana fondata da Bob Marley. La presenza inedita di Al Bano rimodella gli schemi canonici della musica tradizionale italiana di cui è capostipite in favore delle ritmiche pulsanti del reggae, a cui sembra da sempre appartenere. Una sinergia inedita che arriva dall’incrocio di due realtà di talento della musica salentina nel mondo e che dà vita a un inno intriso di speranza e vitalità. Generazioni lontane e due stili musicali difformi che, mixandosi, danno vita a un sound dinamico e danzante.

Il messaggio della canzone

“Come l’edera” interpreta un messaggio di speranza e positività. Un esplicito riferimento alla tenacia dell’edera che con forza si fa spazio tra le crepe alla ricerca continua della luce. Il brano è un invito alla riflessione, alla necessità dell’uomo di resistere. Quando tutto appare confuso e anche il contatto umano viene messo a repentaglio da un virus invisibile, l’uomo sa farsi linfa attraverso le proprie radici e riscattarsi; lo stimolo di non arrendersi davanti alle difficoltà, coltivando il seme della speranza per riuscire a rialzarsi ogni volta. “Come L’Edera” esce a un anno dal precedente singolo “Sempre tu”.