Natale, non solo gospel: dall'Apollo al Monticello gli eventi da non perdere

Anche l'arte e lo spettacolo cedono il passo al clima natalizio, con una serie di appuntamenti da non perdere.

LECCE

Al Teatro Apollo di Lecce questa sera alle 20.30 uno degli eventi clou è il Concerto di beneficenza di Natale: Vincesemprelamore.

L'evento musicale, organizzato dal Lions Club Lecce Messapia, in collaborazione con l'Associazione Cuore e Mani Aperte verso chi soffre onlus di Don Gianni Mattia, è patrocinato dal Comune di Lecce ed è alla sua terza edizione. Protagonista della serata l'Orchestra Girodibanda diretta dal Maestro Cesare Dell'Anna.

L'obiettivo del concerto è favorire l'umanizzazione degli spazi e delle cure ospedaliere, contribuendo così alla distensione psicologica del paziente, soprattutto quello pediatrico, e di conseguenza accelerandone la guarigione.

Sul palco con Girodibanda ci saranno Stefano Valenzano (basso) - Gino Semeraro (chitarra) - Antonio De Marianis (batteria) - Vince Abbracciante (fisarmonica, pianoforte e organo hammond) - Ekland Hasa (pianoforte) - Luigi Grande (tastiere e pianoforte) - Andrea Doremi (tuba) - Alessandro Dell'Anna (tromba) - Gaetano Carrozzo (trombone) - Giovanni Chirico (sax baritono) - Giuseppe Oliveto (trombone, conchiglia) - Luca Manno (sax alto, tenore) - Giorgia Santoro (flauto) - Vincenzo Grasso (clarinetto) - Giuseppe Coccoli (clarinetto).

Si esibiranno altresì con performance moderne e coinvolgenti i cantanti Pino Ingrosso - Carolina Bubbico - Irene Lungo - Talla - Carmine Tundo (La Municipal) - Nevila Hasa, insieme alle voci recitanti Giuseppe Semeraro, Cristoforo Micheli (operaio recitante). (Foto di Federico Cappabianca)

VEGLIE

Nell'ambito della rassegna Veglieventi Natale 2019 andrà in scena Pupe di Pane, performance teatrale sul pane e le sue storie, all'interno della Chiesa secentesca della Madonna delle Grazie in Piazza Umberto I di Veglie. Tre le repliche della performance teatrale: ore 18, ore 19 e 20.

Pupe di Pane, regia di Tonio De Nitto, è prodotta da AMA-Accademia Mediterranea dell'Attore diretta da Franco Ungaro. Intorno a una tavola da lavoro, la mattrabbanca, cinque donne compiono un misterioso rituale dando vita a una tradizione che attraversa dialetti e cucine diversi, quella delle pupe di pane. A conclusione della performance, le attrici consegneranno al pubblico un prodotto gastronomico originale realizzato durante la narrazione teatrale in collaborazione con il Mulino di comunità della Casa delle AgriCulture e Auser di Castiglione d'Otranto. Info: 338 3746581.

GROTTAGLIE

Tra gli appuntamenti cult del Natale non può ovviamente mancare il gospel. Meglio ancora se sinfonico come quello che si terrà questa sera alle 20.30 presso il teatro Monticello di Grottaglie

, con un concerto di gospel e classici natalizi in versione sinfonica con Danton Whitley & Mosaic Sound e l'Orchestra della Magna Grecia diretta dal maestro Maurizio Lomartire.

Un messaggio di libertà e speranza per aprire Musica tra le ceramiche, rassegna a cura di ICO Magna Grecia con la direzione artistica del maestro Piero Romano e realizzata in collaborazione con Comune di Grottaglie, Regione Puglia, Teatro Pubblico pugliese e MiBAC, Ministero per i Beni e le Attività culturali. Posto unico 25euro intero, 20euro ridotto. Info: 099/5629251.

BRINDISI

Tornano gli appuntamenti Ipr i piccoli a Palazzo Granafei-Nervegna. Il primo appuntamento, dal titolo «Ti racconto chi ero», consigliato per bambini dai 6 anni in su, è in programma alle ore 17 di oggi presso l'Infopoint di Palazzo Granafei-Nervegna. L'incontro sarà un viaggio incantato nel mondo delle favole: dicitore protagonista Adama Zoungrana, un ragazzo del Burkina Faso che è riuscito a realizzare il sogno della sua vita, studiare. Adama racconterà alcune favole che la tradizione orale del suo Paese d'origine tramanda da secoli, oltre alla storia della sua vita, punteggiando le parole con il djembe, strumento a percussione dell'Africa occidentale. Info: 0831 229 784 - 342 1013 14

© RIPRODUZIONE RISERVATA Ultimo aggiornamento: 10:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA