Claudio Coccoluto, è morto il dj re della consolle: aveva 59 anni, lottava contro un male. Domani i funerali

Choc nel mondo della musica: è morto Claudio Coccoluto, 59 anni, dj di statura internazionale e protagonista dell’avanguardia in consolle da oltre quarant’anni. L’artista, originario di Gaeta, in provincia di Latina, si è spento martedì questa notte (2 marzo) alle 4.30 nella sua casa di Cassino, accanto alla moglie Paola e ai figli Gianmaria e Gaia. Da un anno lottava contro una malattia. Tanti i ricordi sui social in queste ore, da Marco Cappato ad Andrea Delogu. «In ogni mestiere ci sono quelli bravi, quelli molto bravi, e i fuoriclasse. Claudio era uno di questi. Felice di esserti stato amico, spero finalmente tu sia sereno». I funerali si svolgeranno domani nella Chiesa di Santa Maria in Montesanto a Roma, in piazza del Popolo, dedicata agli artisti.

Così Linus su Instagram ricorda il suo amico dj.

Il maestro. Un uomo che ha regalato la classe che mancava al mestiere del produttore e del dj. Un uomo che ha fatto la storia della musica elettronica. 💔 Claudio Coccoluto. — Andrea Delogu (@andreadelogu) March 2, 2021

Aspettavo Margherita, la mia prima figlia.

Mi hai detto: “Quando ti nasce un figlio cambiano i colori”.

Non me lo dimenticherò mai. Poesia.

Ciao Claudio.#Coccoluto — Gabriele Lele Corsi (@corsi_gabriele) March 2, 2021

Tra i primi a volergli rendere omaggio il socio Giancarlo Battafarano, in arte Giancarlino (insieme avevano fondato il Goa, 25 anni di storia nella Capitale, unico club in Italia a finire nelle classifiche dei migliori al mondo): «Se ne va il maestro più grande e l’amico di sempre. Ha dato cultura alla musica nei club come dj e artista fuori dal coro. Sempre pronto a metterci la faccia con i media sia per gli aspetti gioiosi sia per i problemi del nostro settore. Con lui se ne va una parte di me».

«Ciao Claudio, chiacchierare con te di musica è stato illuminante..sei stato fonte di ispirazione per me e per molti altri dj. Rip». Così il noto dj torinese Gabry Ponte su Instagram.

Coccoluto, «Cocco» per gli amici e gli addetti ai lavori, esordisce nel ‘78 come speaker nell’emittente locale «Radio Andromeda», la sua prima interfaccia con il pubblico. Nel mondo del clubbing approda negli anni Ottanta, chiamato da Marco Trani, altra figura seminale apprezzata per il suo virtuosismo ai piatti, a sostituire Corrado Rizza.

Claudio era un amico. Un artista.

Ma soprattutto una persona buona.

Per mesi ha sofferto in silenzio, con una dignità rara e una forza d’animo incredibile.

Mi mancherai tanto @coccodj ❤️ — Matteo Grandi (@matteograndi) March 2, 2021

