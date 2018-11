Claudio Amendola colpito da infarto durante le riprese della fiction Rai “Nero a Metà”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un infarto per Claudio Amendola durante le riprese della fiction Rai Nero a Metà. L'attore, che ha fatto il boom di ascolti con la prima puntata andata in onda ieri, ha rivelato in un'intervista rilasciata al settimanale Di Più TV un retroscena sull'infarto che lo ha colpito qualche tempo fa.​Aveva appena terminato una giornata di riprese della nuova fiction Rai 'Nero a metà' quando tornato a casa, ha accusato dolori al petto e fatica nel respirare. Grazie al repentino intervento della moglie Francesca Neri, Amendola è stato ricoverato all'ospedale dove hanno accertato l'infarto. Fortunatamente non era grave e l'attore romano non ha dovuto subire alcun intervento.