Il dramma di Claudia Galanti: «Il mio ex è in carcere, io lotto per i miei figli»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

continua a vivere un periodo difficile dopo la morte della figlia. Il suo ex, Arnaud Mimran, è in prigione ed è preoccupata per la serenità dei suoi figli, Liam Elijah, 7 anni, e Tal Harlow, che ne ha appena compiuti 6. La showgirl ha raccontato il suo dramma al settimanale "Chi".«Ho smesso di credere a tutto: all’amore, alle fiabe di chi ti dice: ‘Vedrai che tutto si aggiusterà. Vedrai che tutto andrà bene’. Di bene, di bello, nella mia vita, ci sono solo loro, i miei figli, Tal e Liam. Il resto non esiste più: non voglio un uomo, non credo che mi innamorerò mai più e lotto per loro ogni santo giorno, anche sacrificando i miei sogni che da tempo…non sognano più», spiega la Galanti.L'ex compagno, imprenditore milionario, è stato arrestato per corruzione e sta scontando la pena da quattro anni. «Questo non è un periodo facile. La, mio ex compagno e papà dei miei figli, si è complicata... siamo rimasti davvero soli».Nonostante le difficoltà cerca di fare felici i suoi figli: «Quando sono diventata mamma ho giurato che non avrei mai fatto passare un compleanno, un Natale, un giorno di festa con le lacrime agli occhi dei miei bambini. Per fortuna ho ancora amiche, poche, che si ricordano di quando ho fatto del bene, così siamo stati tutti e tre a casa di una di loro, che ringrazio, e abbiamo trascorso un weekend al mare».Sembra che la maggior parte delle persone che frequentava l’abbiano abbandonata: «Tutti, ma non mi faccia fare i nomi, già vivo con gli avvocati per casa…» Sui progetti professionali futuri non fa mistero sull'eventualità di partecipare al Gf Vip: «Sarebbe lavoro e io devo lavorare...»