Suoni, immagini e parole tra i due mari. Il Cinzella Festival arriva alla sua settima edizione con un triplo appuntamento dedicato a musica, cinema e cultura. Dal 30 giugno al 2 luglio si parte con il Cinzella Immagini allo Spazioporto di Taranto, con la proiezione di film a tema musicale e sociale e talk; dal 6 all’8 luglio andrà in scena Cinzella Parole (al Mon Reve Resort) con il Premio del Libro Spettacolare “Cinzella - Città di Taranto”. E poi dal 13 al 15 agosto Cinzella Suoni alle Cave di Fantiano di Grottaglie: sul palco saliranno The Sisters of Mercy + In2thesound (13); Mannarino + Il Muro Del Canto (14); Cosmo (dj set) + Roni Size (dj set) + Whitemary per la grande chiusura la sera di Ferragosto.

La direzione artistica di Michele Riondino e un premio letterario

La direzione artistica di Michele Riondino, con il lavoro dell’associazione Afo6, ha portato delle novità per il 2023: la sezione dedicata alla presentazione di libri musicali scritti dagli stessi protagonisti della canzone italiana darà vita ad un Premio del Libro “Spettacolare” intitolato alla città di Taranto un premio dedicato ai libri sul mondo dello spettacolo pubblicati a partire dal 2020 (6 libri finalisti).

Tra gli ospiti Piero Pelù con “Spacca l’Infinito: il romanzo di una vita” (6 luglio); Massimo Zamboni con il suo “Bestiario Selvatico: Appunti sui ritorni e sugli intrusi” (6 luglio) e Gino Castaldo con Il Cielo Bruciava di Stelle: La stagione magica dei cantautori italiani (8 luglio).

Sette appuntamenti con il cinema

Cinzella Immagini, la sezione dedicata al cinema e ai temi sociali, trattati insieme all’Inail - Direzione Regionale Puglia, prevede sette appuntamenti e sette proiezioni con ospiti tra cui il regista Nicolò Falsetti per il film “Margini” (30 giugno); Massimo Martella per il film “Il Tocco di Piero” (1 luglio) e Stefano Senardi per il film “La Voce del Padrone” (2 luglio). Nella sezione Cinema sociale ci sarà la presentazione del progetto “Inail Puglia – Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” e del “Progetto sociale in collaborazione con Asl Taranto e Teatro Pubblico Pugliese nell’ambito della prevenzione del gioco d’azzardo patologico attraverso un approccio multidisciplinare alle arti”.

Tra gli appuntamenti in calendario la proiezione del film “Il tocco di Piero” e l’incontro con il regista Massimo Martella (cast: Enrico Pieranunzi Quintet, Calibro 35, Carlotta Proietti, Simona Severini, Serena Altavilla, Elisabetta e Alessandra Umiliani, Dario Salvatori, Vincenzo Mollica, Pierpaolo De Sanctis, Luca Sapio, Giovanni Tommaso, Edda Dell’Orso, Joan Thiele, Stefania Boffa in Umiliani).

Collaborazione con Teatro Pubblico Pugliese e Asl Ta

Dopo il successo dello scorso anno con Fast Animals and Slow Kids, The Zen Circus, Motta, Idles e Morcheeba e decine di migliaia di presenze registrate negli ultimi anni, il festival fa un ulteriore step: a partire da questa edizione sarà avviata una collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese e con la Asl Ta nell’ambito della prevenzione del gioco d’azzardo patologico, attraverso un approccio multidisciplinare dal teatro al cinema fino ai nuovi linguaggi di divulgazione come podcast, social media, nuove narrazioni, media immersivi. Il progetto prevede il supporto dell’associazione Afo6.

Cresce l’attesa per il gruppo The Sisters of Mercy (si formano nel 1980 a Leeds, Inghilterra, prendendo il nome dalle sorelle della misericordia, ovvero le prostitute nell’omonima canzone di Leonard Cohen: “Ci piaceva l’ambiguità tra il significato originario dell’espressione, che si riferiva a un ordine di suore, e quello adottato da Cohen” spiega il cantante Andrew Eldritch): già dal nome è chiara l’anima inquietante della loro musica, che costituisce una pagina fondamentale del dark-rock e post-punk.