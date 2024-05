"Under the stars", terminate le riprese del film con Andy Garcia

Sono terminate le riprese italiane di "Under the stars", la commedia romantica della regista americana Michelle Danner che ha visto approdare sul set pugliese Andy Garcia, Tony Colette e altri grandi nomi del cinema internazionale.

Le riprese si sono svolte nelle scorse settimane nel Salento, tra Campi Salentina, Casalabate e Lecce. Tra le location delle riprese anche i Brandos Studios, primi teatri di posa del Salento.

La produttrice

“Quando ho ricevuto la sceneggiatura di “Under The Stars” - racconta la produttrice Pia Patatian - ho contattato il produttore italiano Giangi Foschini e lui mi ha suggerito di girare in Puglia.

Già immaginavo questa bellissima storia d'amore in un luogo affascinante, speciale, romantico...e quando mi ha inviato video e immagini, sapevo che era il luogo in cui volevo girare il film. Per i suoi paesaggi, i piccoli borghi, il mare, la natura...ho scoperto una regione ricca di cultura, di gastronomia...e ho conosciuto persone magnifiche”.

La trama

Il film racconta la storia di Ian, giovane scrittore inglese interpretato da Alex Pettyfer, e alla sua avventura pugliese vissuta insieme alla zia Audrey, che ha le fattezze di Toni Collette, alla ricerca dell’ispirazione per poter completare il suo romanzo. E poi l’incontro con Giacomo, proprietario della Masseria in cui soggiorneranno, e la figlia Arianna, interpretati rispettivamente da Andy Garcia ed Eva De Dominici, e la travolgente storia d’amore e il viaggio verso la riscoperta di sé stessi in cui si troveranno coinvolti i protagonisti.

La regista

“Under the Stars è una commedia romantica, divertente e sincera, sull'amore, la verità, la bellezza, la connessione umana e sul genere stesso delle storie romantiche. I contrasti tra i nostri protagonisti e le loro dinamiche, così come quella delle ambientazioni principali in cui si svolge la trama, facilitano il legame che si sviluppa tra loro e l’esplorazione di ciò che le persone cercano negli altri e dalla propria vita - conclude la regista Michelle Danner - È una storia d'amore tra giovani e meno giovani, con un umorismo genuino e insolito, che intratterrà un pubblico di tutte le età”.