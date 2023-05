Cinema, a New York una rassegna sui film pugliesi: c'è anche quello con Elodie

Il cinema pugliese sbarcherà nella Grande Mela per la kermesse "Girando per la Puglia - Rassegna di film pugliesi a New York", in programma dal 9 all'11 maggio al "John D.Calandra Italian American Institute", all'interno della cittadella universitaria newyorkese. Un momento per rivivere la Puglia di ieri e di oggi, attraverso sei film, per altrettante storie su chi ha lasciato la Regione e chi la vive ogni giorno.

L'evento

Ad alternarsi sul palco americano vari film, a partire dal documentario inedito di Mimmo Mongelli, "Block notes - Storie di Pugliesi a New York", nel quale saranno messe in scena le storie delle famiglie pugliesi emigrate dalla fine dell'800 ai giorni nostri. A seguire la presentazione in anteprima assoluta mondiale del film "Bluerose", interpretato da Antonella Maddalena. La storia di una donna, tra solitudine e isolamento forzato dalla pandemia. Il 10 maggio sarà la volta del film "Ti mangio il cuore" di Pippo Mezzapesa, con protagonista la cantante Elodie mentre il giorno seguente l'attesa opera prima di Mario Tani, "Il grande male".





La kermesse

La kermesse è organizzata dall'associazione culturale Levante International Film Festival, con la direzione artistico di Mimmo Mongelli. L'evento è sostenuto dalla Regione Puglia e Pugliapromozione con le risorse del Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale). Partner dell'evento l'ufficio regionale Pugliesi nel mondo e le associazioni We are Puglia e Turesi nel mondo.