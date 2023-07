Cinema sotto le stelle, burattini e musica live: ecco tutti gli eventi da non perdere questa sera in Puglia.

Taranto e provincia

Stasera alle 19 Luigi de Magistris sarà a Taranto ospite del Caffè Letterario Cibo per la Mente. Il leader di Unione Popolare ed ex sindaco di Napoli presenterà il suo libro “Fuori dal Sistema” edito da Piemme. È la storia di un uomo delle istituzioni che è stato tradito, più volte, dalle istituzioni. Giovane magistrato fedele alla Costituzione, dalla prima linea della Calabria si ritrova a indagare su un inquietante intreccio di corruzione, mafie, logge e lobby radicate nello Stato. Ad accompagnarlo ci saranno Fabio De Nardis, professore di sociologia politica all’Università del Salento, e Milvia Renna, Unione Popolare, che modererà la chiacchierata.

Da oggi fino all’ 8 agosto, all’aperto in largo Lepanto (alle 21 e a ingresso gratuito), a Statte si materializza la bella rassegna “Il cinema italiano degli anni d’oro” con relativo workshop formativo per giuria popolare. S ei proiezioni , una ogni lunedì, di piccoli campioni della commedia di casa e ogni martedì sei lezioni molto interessanti sui segreti dell’arte cinematografica.

Rispettando la cronologia si comincia questa sera con il classico dei classici: “Totò, Peppino e… la malafemmina” girato da Camillo Mastrocinque nel 1956. Non esiste italiano che non conosca la storia dei fratelli Capone (o Caponi, perché sono due) decisi a sottrarre il nipote Gianni, un giovane e seducente Teddy Reno, alla donna “perduta”, Marisa (Dorian Gray) che lo ha fatto innamorare. Battute strepitose (“Noio… volevan… savuar”), canzoni indimenticabili e la magistrale scena della lettera.

Lunedì prossimo è la volta di un film poco noto tra quelli firmati da Dino Risi, “Il giovedì”, ma fondamentale nell’economia pugliese (ed anche nazionale) perché interpretato, nei panni di un padre che cerca di conquistare l’affetto di un figlio, da Walter Chiari, grottagliese d’origine, che l’anno prossimo verrà ricordato e celebrato per il centenario della nascita. E Moonwatchers batte tutti sul tempo.

Vedere Pamela Mastrorosa muovere i suoi pupazzi nelle creazioni teatrali che porta in giro per il mondo, è un’esperienza magica.

Ha incantato pubblico e giuria all’EuroPuppet, il festival internazionale di teatro di figura che si tiene ogni anno a Valsesia, in Piemonte. E ora lo spettacolo “Mettici il cuore”, per il quale è stata premiata nella categoria «migliore manipolazione», arriva a Taranto per tre date nell’ambito della rassegna “In Cortile” promossa dal Teatro Crest con il sostegno della Regione Puglia e dell’amministrazione comunale e la collaborazione delle parrocchie della città. Gli appuntamenti sono in programma stasera alle 20.30 nella parrocchia Sant’Egidio, domani alle 19 nella parrocchia Santi Angeli Custodi e mercoledì alle 20.30 nella parrocchia Regina Pacis (Lama).

Lecce e provincia

Questa sera, a partire dalle 22, il Barroccio di Lecce ospita Melga in concerto. Chi è Melga? Cantautrice che fonda la canzone d’autore con infinite contaminazioni musicali, ha aperto i concerti di Erica Mou, Lorenzo Kruger (Nobraino), Managment del dolore post-operatorio e Modena City Ramblers. Ha suonato al Cinzella Festival 2017 e all’Uno Maggio Taranto 2018. Nel novembre 2018 ha suonato al TEDX Taranto con Brunori Sas. Nel 2021 è partita per un tour di oltre 20 date che l’ha vista protagonista al Meeting del mare e al MEI di Faenza. Si è classificata seconda al premio de André 2021. Dal 2016 al 2022 ha collezionato oltre 250 date live. Sarà accompagnata da Marcello De Felice (batteria) e Davide Esposito (chitarra elettrica).

"Sfumature Sonore” è il titolo del concerto che stasera, nella Sala Giardino di Via Lino Suppressa a Lecce, proporranno due salentine doc, Laura Martignano al flauto e Beatrice Mariella Macchia al pianoforte, vincitrici del concerto premio “Camerata Musicale Salentina” in occasione del Concorso Musicale Internazionale Villa La Meridiana 2022. Il concerto fa parte della rassegna “Classica d’Estate... & wine”: musiche di Fauré, Gaubert, Borne ed altri grandi autori da gustarsi insieme a un buon calice di vino nel verde del giardino sito nel cuore di Lecce.