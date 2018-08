Cinema a Maratea tanti i pugliesi tra le star, stasera su RaiUno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Le Giornate del Cinema Lucano a Maratea – Premio Internazionale Basilicata” questa sera su Rai 1 a 00:30 nella trasmissione “Top tutto quanto fa tendenza”. Tante le star di questa decima edizione della kermesse cinematografica: da Sophia Loren a John Landis, il regista Paolo Genovese, Alessio Boni, Violante Placido, Francesco Pannofino, Isabella Ferrari, i produttori Marco Belardi e Andrea Occhipinti, l’attrice Caterina Shula, il campione del mondo Paolo Rossi, Carolina Rey, Claudio Guerrini, Christian Marazziti, Antonio Monda direttore della festa del Cinema di Roma, Sofia Bruscoli, Savino Zaba, le gemelle Squizzato, Donatella Finocchiaro, Beppe Convertini, Giovanni Caccamo il direttore del Tg1 Andrea Montanari, la Nazionale attori, e spazio anche ai giovani con Fabio Rovazzi, Achille Lauro, Mike Bird, Micaela e tanti altri personaggi del mondo del giornalismo e del settore cinematografico.Tra questi anche pugliesi doc d’adozione come Violante Placido, Beppe Convertini, Gianni Ippoliti, il regista Mario Maellaro originario di Alberobello che anche questa’anno firma la regista del Festival e l’autore Tv e giornalista barese Tommaso Martinelli che cura la comunicazione del Premio. La manifestazione è al teatro del mare all’interno dell’Hotel Santa Venere a Fiumicello, in uno scenario magico tra luna, scogliera e mare. Tra i presentatori il noto attore e conduttore tarantino Beppe Convertini che ha commentato anche la partita di beneficenza della Nazionale attori e una rappresentativa locale capitanata da Paolo Rossi e Franco Selvaggi, campioni del mondo con la Nazionale italiana nel 1982 affinacato nella serata da Janet De Nardis nota dai giovani per essere la fondatrice e direttrice del Roma Web Fest, l’appuntamento annuale per i Millennials e Nerd di tutto il mondo. Attesissimo John Landis, celebre regista americano autore di veri e propri cult movie come Animal House, The Blues Brothers e Tutto in una notte, ha fatto un’analisi sullo stato di salute del cinema.Con #accettaunconsiglio la Polizia di Stato e Gianni Ippoliti propongono uno spot per la legalità: “Dove sei in vacanza?” una campagna di sensibilizzazione sociale e spot con finalità di prevenzione rispetto ai reati più comuni e diffusi. Da un’idea di Ippoliti nasce lo spot presentato in anteprima nazionale a “Le Giornate del Cinema Lucano a Maratea” in modo semplice mira a sensibilizzare i cittadini ad un uso accorto dei Social Network in relazione ai furti nelle case. Le abitazioni, infatti, restano spesso disabitate nei periodi di vacanza e la condivisione di foto e video in tempo reale potrebbe fornire informazioni utili ai malintenzionati. Spesso la condivisione di foto, video e dettagli di viaggio può rivelarsi un’arma a doppio taglio e un uso più moderato o con tempistiche più adatte potrebbe essere utile a non fornire informazioni da “colpo sicuro”.Grande protagonista è Sophia Loren intervistata da Andrea Montanari, direttore TG1. un’icona del cinema mondiale accolta come una regina. L’attrice divenuta leggenda in tutto il mondo con capolavori come «La Ciociara», oltre ad essere l’unica italiana ad aver vinto ben due premi Oscar, riceverà un prestigioso premio alla carriera. Ma non solo. Per l’occasione, le verrà conferita la cittadinanza onoraria della città di Maratea, direttamente dal sindaco Domenico Cipolla, per essere stata l’«incarnazione del riscatto dell’Italia» dopo la Seconda Guerra Mondiale, rappresentando un Paese «laborioso, affascinante e Bello». PAOLA TROTTA35 allegati