Sorpresa a L'eredità: tra le definizioni il format dell'attore leccese

Sorpresa in serata a l'Eredità quando Flavio Insinna ha chiesto a un concorrente cosa fosse il servizio a domicilio ideato da un noto attore salentino. Si tratta ovviamente di Ippolito Chiarello e il suo "delivery" teatrale, diventato ormai un cult durante la pandemia, quando l'attore ha sfidato la chiusura dei teatri portando le sue pièce a domicilio, ed oggi finito anche nel popolare quiz televisivo. Il primo a stupirsi è stato lo stesso Chiarello che in un post ha detto ai suoi "Giuro che non ne sapevo nulla".