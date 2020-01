Zalone e Tolo Tolo, incasso record: debutto da 8,7 milioni e 1,2 milioni di spettatori

Incasso mostruoso e nuovo record nel cinema italiano per il nuovo film di Checco Zalone alias Luca Medici: secondo i dati diffusi nella notte da Cinetel Tolo Tolo supera di quasi 2 milioni di incasso il suo precedente record di Quo Vado? del 2016. 8,68 milioni incassati dalla mezzanotte (molte sale avevano aperto per Tolo Tolo dopo il brindisi al 2020).

Ben 1,17 milioni di spettatori hanno scelto di festeggiare l'anno nuovo con la commedia che Zalone-Medici ha diretto e che affronta il tema dei migranti con forti accenti politici.

Va ricordato che Quo Vado? fece registrare il suo incasso record al terzo giorno con 7,7 milioni, comunque inferiore al dato di Tolo Tolo.

Medusa ha distribuito il film scritto da Zalone con Paolo Virzì in 1200 copie.



Va ricordato che Zalone detiene il record di presenze per singolo film con Quo Vado? (oltre 9 milioni di spettatori) mentre quello assoluto di incassi resta ad Avatar. Quo Vado? è stato comunque il maggior incasso al box office italiano con oltre 65 milioni di euro incassati per la gioia del produttore Pietro Valsecchi.



