Tricase, Checco Zalone ed Helen Mirren a pranzo (vista mare) a Marina Serra

Un pranzo tra amici vista mare. Checco Zalone, comico pugliese, dopo la serata da super ospite a Sanremo ha fatto una capatina nel Salento per pranzare con l'ormai amica Helen Mirren, attrice britannica naturalizzata statunitense vincitrice di un Premio Oscar e tre Premi Golden Globe.

Il pranzo in riva al mare del Salento

APPROFONDIMENTI SPETTACOLI Helen Mirren e Checco Zalone: gag a sorpresa al Bif&st:... RIFLESSIONI Dalla campagna vaccinale al marketing territoriale: analisi della... SPETTACOLI Helen Mirren: «Un onore lavorare con Checco, amico... SPETTACOLI Helen Mirren è "La vacinada", tutti pazzi per il... SPETTACOLI Zalone cerca 7 parrocchiani per il festival di Sanremo e chiama il...

Zalone e Mirren, lo scorso anno, hanno girato insieme un video "La Vacinada" pro vaccinazione covid che ha fatto il giro del web in pochissimo tempo. Un video girato interamente nel Salento che è diventato quasi uno spot per la promozione del territorio, scelto proprio dalla Mirren per viverci. L'attrice infatti ha acquistato un'antica masseria nel Sud Salento dove si è trasferita.

Oggi il pranzo in riva al mare, al ristorante Grotta Matrona ricevimenti, che ha accolto i due attori che hanno pranzato ammirando un panorama mozzafiato. Pranzo a base di pesce e vino bianco freddo per i due attori accompagnati da amici. Chissà che il motivo del pranzo insieme non sia il preludio di una nuova collaborazione.