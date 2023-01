C'è posta per te, Maria stasera in tv riparte da un tradimento. Stefano: «L'ho scoperta io, lei è una serpe». Gli ospiti e le anticipazioni

I telespettaori fedelissimi di Maria De Filippi trepidano nell'attesa che arrivi stasera per tornare a passare il sabato sera a guardare C'é posta per te. Il programma riparte stasera in tv, sabato 7 gennaio, dalle 21.40 su Canale 5, e già in rete trapelano le anticipazioni.

“C'è posta per te” riparte da un tradimento

Storie commoventi che spesso fanno cadere qualche lacrima sul viso, tradimenti e ricongiungimenti. Sono questi gli ingredienti, assieme a ospiti d'eccezione, della ricetta perfetta messa in onda dalla moglie di Maurizio Costanzo. Un cocktail ben studiato da oltre 20 anni che ogni stagione tiene incollate alla tv milioni di telespettatori. E stavolta si parte da un tradimento. Nello studio di Canale 5 arriverà Stefano nel corso della puntata di sabato 7 gennaio 2023. A mandargli l'invito è stata sua moglie che lo ha tradito.

La storia di Stefano e la moglie

Ora la ragazza ha chiesto l’aiuto della De Filippi a C’è posta per te 2023 per provare a ricucire il rapporto con il marito. È Stefano a raccontare i fatti: «Doveva capirlo prima di fare determinate azioni. Prima che la trovassi io sotto casa di questa persona e lei sopra». Maria capisce, ma cerca di riunire la coppia. Stefano appare ancora innamorato ma è ferito. Nonostante questo, non pare essere poi così irremovibile. Quando lei esce con le amiche, lui gli scrive, ma vuole fare il duro: «Lei è una serpe», commenta però. Di sicuro dà del filo da torcere alla padrona di casa, che tenta di farlo riflettere e di riportarlo sui suoi passi. Riesciurà nell’impresa?

Stefano potrebbe diventare la "nuova" Alessia Quarto, la moglie tradita da Giovanni con la cugina, che aveva appassionato tantissimi telespettatori. Nonostante l'insistenza del marito, Alessia – che poco prima del tradimento ha dovuto fare i conti pure con un aborto spontaneo – ha deciso di non far aprire la busta e ribadendo di non essere minimamente intenzionata a tornare sui suoi passi. Sul web c’è stata una pioggia di complimenti per l’atteggiamento e la fermezza tenuti dalla donna. A un anno da quell’avventura sul piccolo schermo Alessia Quarto ha raccontato ai microfoni di Cusano Media Group come è cambiata la sua vita. Oggi è serena, ha un nuovo compagno che le ha fatto dimenticare i comportamenti sbagliati di Giovanni. «Non sogno la tv, non sono portata e non farei mai Uomini e Donne o Temptation Island perché sono troppo gelosa. Non ho poi avuto modo di parlare con Maria De Filippi perché quando abbiamo registrato la puntata eravamo sotto pandemia e quindi non mi è stato permesso di scambiare due parole con lei anche se mi sarebbe piaciuto!»

Ma Stefano perdonerà la moglie? Per scoprirlo bisognerà attendere la puntata che andrà in onda domani in prima serata.

Gli ospiti

In studio protagonisti di due sorprese saranno l’amatissimo attore turco Can Yaman e “il gigante buono” re degli chef stellati Antonino Cannavacciuolo.