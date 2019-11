Caterina Balivo, Vittorio Sgarbi provoca aVieni da me: «Le donne devono stare a casa». Lei gli dà ragione ma poi precisa: «Scherzavo»

Vittorio Sgarbi continua a provocare in tv. Ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, il ciritico d'arte ha risposto a una domanda della conduttrice - che gli chiedeva se sapesse «fare la lavatrice» - esclamando: «No, io non faccio nulla. Io ho una visione e ti devo dire una cosa: le donne devono stare in casa e gli uomini devono andare fuori».

Qui a @vienidameRai siamo pronti per un nuovo scoppiettante pomeriggio insieme ✨✨ E partiamo subito con la ‘lavatrice’ di @VittorioSgarbi e poi arriveranno @ChiaraGaliazzo1 e #ClorisBrosca, la mitica ‘Zingara’ di Luna Park✌🏻Seguiteci e commentate con #vienidame pic.twitter.com/cSfAM62xWG — Caterina Balivo (@caterinabalivo) 8 novembre 2019

Quando inviti Sgarbi tutto può succedere..come anche non essere d’accordo su alcune sue affermazioni. Tutte noi, io compresa, ci siamo conquistate grande autonomia negli anni e con fatica. Nelle mie parole c’era del sarcasmo che non tutti hanno colto, dovreste conoscermi ormai 😜 — Caterina Balivo (@caterinabalivo) 8 novembre 2019

ha risposto alla provocazione di Sgarbi dicendo: «Posso dire che hai quasi ragione? La penso come te! Noi donne a casa!». La reazione a sorpresa della conduttrice napoletana, con ogni probabilità, aveva lo scopo di distogliere l'attenzione dall'affermazione di Sgarbi, facendola passare per uno scherzo. Ma su Twitter molti utenti non l'hanno presa allo stesso modo, criticando fortemente sia l'ospite che la padrona di casa.Poco dopo però è arrivata la replica di Caterina Balivo, che ha voluto immediatamente chiarire l'accaduto con un tweet: «Quando inviti Sgarbi tutto può succedere... Come anche non essere d’accordo su alcune sue affermazioni. Tutte noi, io compresa, ci siamo conquistate grande autonomia negli anni e con fatica. Nelle mie parole c’era del sarcasmo che non tutti hanno colto, dovreste conoscermi ormai».





