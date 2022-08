L’edizione 2022 del Kascignana Festival porta a Castrignano de’ Greci la verve e il tratto di ZeroCalcare, poi la musica di Manuel Agnelli e Bandabardò con Cisco. E si parlerà di vino e di condivisione, con dibattiti, incontri culturali, musica e delle particolari etichette per nuove bottiglie di vino nate per questa occasione e firmate dal noto disegnatore.

I "linguaggi dell’accoglienza"

È infatti tutto pronto per aprire il prossimo 5 agosto, il sipario del Festival, organizzato da Arci Solidarietà Lecce cooperativa sociale in collaborazione con l’amministrazione comunale castrignanese, che si svolgerà da venerdì 5 al 9 agosto e ruoterà intorno al tema dei “linguaggi dell’accoglienza”. La strada è quella di promuovere l’integrazione culturale, l’abbraccio tra chi migra e chi è stabile in una terra che deve diventare accogliente: la manifestazione, patrocinata da Provincia di Lecce e Regione Puglia, vedrà in prima linea tutti gli ospiti partecipare al progetto di integrazione sotteso agli eventi. E in particolare si parlerà del settore vitivinicolo pugliese con un particolare incrocio con il fumettista ZeroCalcare: è lui a firmare l’etichetta del vino che un’azienda pugliese ha dedicato al progetto del Kascignana Festival. Le bottiglie, numerate e in edizione limitata, saranno messe in vendita con lo scopo di supportare le donne del Rojava. L’aiuto e la tutela di queste donne, il sostegno al popolo curdo, nuove prospettive di lavoro per rifugiati si sposa, in questo festival, anche con l’impegno per la sostenibilità ambientale, la valorizzazione dell’arte e della produzione agricola. Ma anche con l’idea di potenziare l’osmosi fra le comunità, autoctone e straniere e intergenerazionali, tra anziani e bambini.

Concerti di Manuel Agnelli e della Bandabardò con Cisco

Le serate dell’8 e 9 agosto vedranno i concerti ai Giardini “Aylan Kurdi” rispettivamente di Manuel Agnelli (prevendite https://bit.ly/3vJZmeX) e della Bandabardò con Cisco, nel loro “Non fa paura tour 2022”, che sarà aperto dai Salento All Stars (prevendite https://bit.ly/3rOzFZG).

Venerdì 5 si parte alle 19.30 a Palazzo de Gualtieriis a Castrignano de’ Greci con un dibattito sul settore vitivinicolo: al centro un corso professionalizzante sulla produzione del vino. Tra i presenti anche il senatore Riccardo Nencini, presidente della Commissione Cultura, politici, esperti del settore enologico e docenti. Prevista una degustazione del vino “Kascignana 2022 – Un vino per il Rojava” in collaborazione con Cantine Apollonio con le bottiglie firmate da ZeroCalcare. Poi musica sarà con il musicista Filippo Bubbico, seguito dal live “Frammenti di Battiato”, di Eleonora Magnifico e Luana della Gatta.

Sabato 6 tra laboratori, documentari e concerti, si seguirà il tema dei “cammini”: dalle 18.30 da Palazzo de Gualtieriis una passeggiata letteraria tra Castrignano de’ Greci e Cursi, mentre nel pomeriggio un dibattito sui cammini storici, letture di poesie scritte da Ebem Hasan, ospite di uno dei progetti di accoglienza di Arci Lecce, e con un collegamento video con Afaf Hasky, co–presidente del Comitato cultura e arte del Rojava. In chiusura spettacolo teatrale “Il paese che non c’è. Viaggio nel popolo delle montagne” di Gianluigi Gherzi e Fabrizio Saccomanno, dedicato al popolo curdo, e di seguito dj set di Ennio Ciotta.

Il 7 agosto, al Parco Pozzelle alle 19 appuntamento con Kascignana Kids, e poi, a Palazzo, alle 19.30 “aperitivo letterario” con Carlo Greppi, “Claudio Prima e la Repetition- Orchestra senza confini”. Da visitare a palazzo due mostre: una dal titolo “Parla del tuo villaggio”, a cura di Paolo Mele e Claudio Zecchi, l’altra intitolata “A sud di Marte”, di Agnese Spolverini e Bekhbaatar Enkhtur.