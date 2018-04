Carolyn Smith, malore a Ballando con le Stelle. Salvata da Paolo Belli. «Il tumore non è un tabù»

Carolyn Smith si mostra con fierezza a capo scoperto

Carolyn Smith ha il cancro: "Lo caccio fuori quel bastardo"​

è stata colta da un. Durante la puntata del 28 aprile, l'ultima trasmessa su Rai1, la presidentessa di giuria è stata male mentre andava in onda la diretta del talent di Milly Carlucci. La probabile causa delè da attribuirsi ad un calo di zuccheri per motivi legati alla sua, che ieri sera si è mostrata a capo scoperto, sta lottando contro un tumore al seno A prestarle soccorso, durante la pausa pubblicitaria, ci ha pensato, che le ha dato qualcosa da mangiare permettendole di rimettersi velocemente e portare a termine la puntata.La ballerina ha rassicurato i suoi fan anche sui social, dicendo: «Ilnon è un tabù e non ho paura a mostrarmi».