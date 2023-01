Carolina Bubbico dirige l'orchestra di Sanremo per Elodie. L'artista salentina torna al Festival dopo la performace del 2015

Carolina Bubbico sul palco di Sanremo insieme a Elodie. La salentina pianista, cantante, compositrice, arrangiatrice e direttrice d’orchestra Carolina Bubbico torna a Sanremo 2023 dopo la performance del 2015 che l'ha vista al Festival in veste di arrangiatrice e direttrice d’ orchestra (la più giovane della kermesse) per Il Volo, vincitori tra i Big di quell’edizione, e per Serena Brancale, che gareggiava tra le nuove proposte.

Il prossimo febbraio, dal 7 all'11, Bubbico sarà al fianco di Elodie in gara con il brano "Due".

L'annuncio sui social

«Il 2023 si apre splendidamente!», scrive Bubbico sui social annunciando il suo ritorno a Sanremo al fianco della splendida Elodie. «A febbraio avrò l’onore e la gioia infinita di dirigere l’orchestra e cantare al fianco di un’artista e una donna che minuto dopo minuto stimo e adoro sempre di più…Elodie è il meglio che potessi desiderare amore, purezza, generosità, spontaneità e cuore grandissimo ! Occhi che brillano insieme sin dalla prima prova. Un team stupendo di cui sono fiera di fare parte !».