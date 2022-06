Carnevale d'estate: colori e arte invadono Putignano

Dopo le Propaggini, svolte il 26 dicembre scorso, i Giovedì e la Festa dell'Orso, la fondazione Carnevale e il Comune di Putignano stanno lavorando in piena sinergia per predisporre un programma che sappia valorizzare ed esaltare le tradizioni, la cultura e l'arte putignanese legata al Carnevale: da oggi a domenica 3, andranno in scena dieci giorni dedicati alla festività, all'arte e al territorio.

La kermesse

L'inaugurazione della kermesse avverrà nella giornata di oggi e da quel momento il Villaggio di Farinella diverrà scenario di arte, cartapesta, maschere e allegria. A partire dal centro storico, luogo della storia e delle tradizioni putignanesi che sarà reso vivo grazie ad una serie di iniziative culturali che porteranno il visitatore a scoprire le bellezze monumentali e culturali del luogo. Nei contenitori culturali presenti, dal Teatro Comunale al Palazzo Romanazzi Carducci, sarà un brulicare di eventi e mostre, visitabili anche per tutto il periodo estivo.

Un prologo con l'inaugurazione di ben undici gigantesche sculture in cartapesta che renderanno scenografico il centro di Putignano ed una chiusura curata da Roy Paci.



Fino a domenica 3 Putignano si prepara a vivere l'evento cArte e Maschere - Il carnevale si racconta d'estate che consentirà alla comunità cittadina, ai visitatori e ai turisti di immergersi nello spirito carnevalesco, invitando gli ospiti a tornare nel prossimo inverno per la 629^ edizione del Carnevale che si svolgerà nella sua veste tradizionale.

Oltre alle sculture in cartapesta, interattive e animate in particolare nelle serate di domani (Le grandi sculture raccontano) e sabato prossimo (Le grandi sculture cantano), il programma prevede anche varie iniziative nel Villaggio di Farinella: piazza Moro per l'occasione ospiterà laboratori artistici, clowneria e animazione per bambini.

Durante la kermesse, avrà luogo, inoltre, il raduno delle maschere italiane. Putignano tornerà quindi capitale del Carnevale italiano e dei suoi appassionati: domani con un Convegno sul tema Maschere e Carnevale, e dopodomani con il raduno di maschere e gruppi mascherati che saranno coinvolti in un raduno inedito, giochi e flash mob.

La chiusura

Il gran finale di cArte e Maschere (dalle ore 19.30) sarà affidato a Roy Paci: il cantante, trombettista e compositore italiano guiderà Banda mistica, una parata di sei bande che sfilerà per le vie del centro per poi terminare la performance con un flash mob finale in largo Porta Nuova.

Quello 2022 a Putignano è un carnevale incentrato sui riti tradizionali per riscoprire e valorizzazione l'identità del nostro territorio.