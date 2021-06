Taranta, Cristiana Capotondi nel Cda

L’attrice romana Cristiana Capotondi è stata nominata rappresentante della Regione Puglia nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Notte della Taranta”. Il decreto porta la firma del governatore Michele Emiliano e sarà ratificato a breve dal Cda della fondazione.

L’attrice 40enne, che ha esordito nel cinema in “Vacanze di Natale 1995”, ha raggiunto il successo con “Ultima notte prima degli esami” per poi essere protagonista in tanti progetti tra cui il film “La mafia uccide solo d’estate”, non è legato solo al mondo del grande schermo. anzi. Appassionatissima di calcio e tifosa della Roma, la Capotondi per due anni è stata vicepresidente di Lega Pro e attualmente è capodelegazione della Nazionale di calcio femminile. Ma da febbraio di quest’anno, su indicata dal Ministro della Cultura Dario Franceschini, è componente del Consiglio d’Amministrazione del Centro Sperimentale di Cinematografia. Una molteplicità di interessi, dunque, che ora passa anche dalla Puglia e si completa con la nomina nel Cda della “Notte della Taranta”. «Cristiana Capotondi è persona di grandi competenze e la sua nomina in seno alla Fondazione - sottolinea il presidente della Fondazione, Massimo Manera - ci consentirà di ampliare i nostri orizzonti e incontrare mondi nuovi e variegati. Ritengo che la Regione abbia fatto un’ottima scelta».