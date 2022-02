Parole e musica per dire no al bullismo: nasce "Deformato", il progetto che porta la firma di artisti salentini

La denuncia del bullismo passa anche attraverso la musica. È questo l’obiettivo di “Deformato” il videoclip realizzato da un gruppo di artisti salentini e lanciato in rete in occasione della Giornata Nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo.

Parole e musica per sensibilizzare i giovani

Patrocinato dal Centro nazionale “Bullistop”, il progetto punta a sensibilizzare sul problema del bullismo e sulle conseguenze che le violenze fisiche e verbali possono avere sui giovani, attraverso le testimonianze di chi ha subito abusi.

«L’idea nasce da una poesia che ho scritto a seguito dell’incontro con un ragazzo disabile vittima di violenza da parte di bulli – spiega l’autore della canzone Emilio Colaci -. Nell’ultimo anno, anche grazie al Centro nazionale contro il bullismo, ho avuto modo di incontrare numerosi ragazzi che hanno vissuto la stessa esperienza. Per questo ho deciso di trasformare la poesia in canzone. Insieme ad altri artisti salentini abbiamo realizzato questo video. Nei prossimi mesi saremo attivi con un tour tra le scuole nella provincia di Lecce. Faremo una serie di incontri con i ragazzi per sensibilizzare i giovani ai problemi legati al bullismo. Parlare con i più giovani è il primo passo per cercare di arginare un fenomeno».

Il video è stato realizzato da Emilio Colaci, in arte “Lio” e Sergio D’Amico, cantante del gruppo “Last Hypnosis” con la regia di Valentina Zocco. Il video è stato pubblicato sulle piattaforme del centro nazionale “Bullistop”.

FkpSGmI8Mu0