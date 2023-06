Nel segno di Morricone e Piovani l’attività della Camerata Musicale Salentina, dopo la ricca stagione invernale e i cinque concerti-aperitivo di quella primaverile, continua con la rassegna “Classica d’Estate e wine”, giunta alla sesta edizione. Sette appuntamenti con alcuni tra i migliori artisti del panorama musicale pugliese e italiano, che anche quest’anno si svolgeranno nella Sala Giardino di Via Lino Suppressa (traversa Via Petraglione) a Lecce.

L’inaugurazione, domenica prossima alle 20.45, è affidata all’Histérico Duo, composto da Michele Paolino ai saxofoni e Davide Di Ienno alla chitarra. “Trame sonore” è il titolo del concerto incentrato sulle più belle colonne sonore di Williams, Morricone, Piersanti e Piovani.

Un insolito connubio, quello tra due strumenti musicali agli antipodi il cui nome, “Histérico”, deriva dall’omonimo movimento contenuto nella “Suite n. 1” che il compositore Raffaele Bellafronte ha deciso di elaborare per questo atipico insieme. Il successivo appuntamento, venerdì 16 giugno, vedrà protagonisti Luciano Eleazaro Fuso al pianoforte e all’arpa, e Christian Greco al pianoforte con il loro “Promenades” interamente dedicato alla musica francese, con brani di Debussy, Franck, Chausson e Poulenc.

Arie d'opera con il soprano Federica Maggì

Domenica 18 giugno le musiche di Brahms, Elgar, Rota e Mangani saranno protagoniste di “Pianofortissimi tutti d’un fiato”, con Giacomo Piepoli al clarinetto e Stefania Argentieri al pianoforte. Domenica 25 giugno si esibirà invece il soprano Federica Maggì, vincitrice dell’edizione 2022 del Concorso di Canto Lirico “Magliano Ti Amo”, accompagnata al pianoforte da Valerio De Giorgi. Il duo eseguirà alcune tra le arie più celebri del repertorio operistico, tratte da “Don Pasquale” di Donizetti, “Rigoletto” di Verdi, “La Bohéme” di Puccini e “Romeo et Juliette” di Gounod. Sabato primo luglio a esibirsi sarà un giovanissimo talento classe 2005, il pianista bolognese Michele Castaldo, che nel suo recital eseguirà musiche di Beethoven, Chopin e Rachmaninov.

“Sfumature Sonore” è invece il titolo del concerto che lunedì 3 luglio vedrà salire sul palco due salentine doc, Laura Martignano al flauto e Beatrice Mariella Macchia al pianoforte, vincitrici del concerto premio “Camerata Musicale Salentina” in occasione del Concorso Musicale Internazionale Villa La Meridiana 2022. Attraverso celebri brani di musica da camera per flauto e pianoforte, il duo accompagnerà gli ascoltatori in un viaggio tra la fine dell’800 e gli inizi del ‘900: forme e stili differenti saranno la chiave per mettere in evidenza l’affinità che c’è tra i due strumenti, valorizzando così i timbri soavi ed eleganti degli stessi.

Chiusura con la chitarra di Lucrezia Bonasia

Il settimo e ultimo appuntamento, venerdì 7 luglio, è tutto dedicato alla chitarra di Lucrezia Bonasia, che nel suo concerto “Note di Vita” eseguirà alcuni tra i più apprezzati classici del repertorio chitarristico.

Per informazioni e biglietti rivolgersi alla Camerata Musicale Salentina (tel. 348.0072654 – 348.0072655; email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com). Ticket disponibili anche su Vivaticket.it. Fino all’8 giugno è possibile acquistare l’abbonamento a 45 euro (invece di 50), mentre fino a quattro giorni prima di ogni concerto i biglietti sono disponibili a 8 euro invece di 12.