Dodici appuntamenti, dal 15 giugno al 7 settembre, tra musica e cultura, tra incontri con attori, scrittori, giornalisti, studiosi, da un lato, e grandi nomi del panorama artistico e musicale, dall’altro.

È questa la proposta per i mesi a venire della Camerata Musicale Barese che in queste ore ha lanciato il suo nuovo format estivo, pensato e organizzato in collaborazione con l’Università di Bari. Un prodotto culturale innovativo che propone la trattazione dei grandi temi contemporanei uniti a percorsi musicali che spaziano dalla classica al jazz, dal pop al tango.

Nominato il nuovo presidente onorario

Il nuovo corso dell’antica associazione musicale, parte anche con la nomina del nuovo presidente onorario, Giuliano Volpe, ordinario di Archeologia dell’Ateneo barese, che affiancherà la presidente, Gianna Fratta, direttrice d’orchestra di fama internazionale, e il direttore artistico Dino De Palma, noto violinista e organizzatore musicale pugliese.

Numerosi i relatori e gli artisti in programma

Tra i relatori che parteciperanno agli incontri che si terranno di giovedì nell’atrio dell’Ateneo di Bari, spiccano i nomi di Pietrangelo Buttafuoco, Stefano Massini, Vera Gheno, Mauro Berruto, Walter Veltroni e dello stesso Giuliano Volpe.

Nel cartellone musicale, invece, ci saranno artisti come Antonella Ruggiero, Simone Cristicchi, Roberta Giallo e Ernesto Assante, Chiara Civello, il divertentissimo e virtuosissimo Duo Baldo, il duo Gianni Iorio (bandoneon) e Pasquale Stafano (pianoforte), il duo Andrea Bacchetti e Michele Di Toro (due pianoforti) e il Quartetto Alkemia e Roberto Olzer al pianoforte. All’interno del ricco programma occupa un posto di rilievo anche l’omaggio a Maria Callas organizzato nel centenario della nascita della grande cantante lirica con l’originalissimo spettacolo “Vissi d’arte. Vissi per Maria” nel quale la voce della stessa Callas, estrapolata da registrazioni storiche attraverso un raffinato procedimento di ingegneria sonora, verrà ascoltata dal vivo, accompagnata dagli strumentisti dell’ensemble e affiancherà il racconto dell’attore, che svelerà la vita straordinaria e dietro ai riflettori della voce più amata di sempre.

Gli abbonamenti alla rassegna sono acquistabili da oggi al 14 giugno (fino ad esaurimento posti) presso il botteghino della Camerata Musicale Barese, Via Sparano 141, tel.080.5211908 o sul sito www.cameratamusicalebarese.it.