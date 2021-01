Il figlio perdona la mamma. La puntata di C'è posta per te a Tuturano conquista tutti. Anche per merito della dolce Francesca

C'è posta per te. La prima puntata della nuova stagione del popolare people show è andata in onda ieri sera su Canale 5, con una serie di ospiti tra cui la Ferilli, Can e Argentero.

Tra le storie proposte ha emozionato quella ambientata a Tuturano, nel Salento. Una storia, quella della mamma perdonata dal figlio dopo cinque anni di silenzio, che ha appassionato il pubblico. Gli ingredienti della soap ci sono tutti ma anche i sentimenti più profondi come l'amore, la fiducia, la famiglia e il perdono.

Ma andiamo con ordine: Maria Lucia, la mamma, sta insieme insieme a Piero da 5 anni e i figli non le parlano più. Il motivo? Sostengono di essere stati abbandonati e non accettano che sentisse Piero quando era ancora legata sentimentalmente al loro padre. Piero è lo zio del compagno della figlia di Maria Lucia e i due si erano conosciuti chattando su Facebook. Un giorno l'ex marito di Maria Lucia intercettato un messaggio di Piero con scritto: "Ti penso" fece una scenata e i due decisero di non sentirsi più. Dopo qualche tempo, nonostante la riappacificazione familiare, Piero e Maria Lucia iniziano a risentirsi fino a quando la donna spiega al padre dei suoi figli di non amarlo più. Da allora, la figlia Federica e il figlio Francesco non le parlano più. Ma in questi anni la mamma non si è data pace. Per questo il postino di Maria è stato a Tuturano, in provincia di Lecce. La posta è stata consegnata a Federica, al suo compagno Luca (nipote di Piero), al figlio Francesco e alla fidanzata Francesca. Federica e Luca non hanno accettato l'invito.

Spinto dalla sua dolce fidanzata, invece, il figlio lo ha fatto. L'emozione in studio quando i due si sono riabbracciati dopo anni ha commosso il pubblico e anche il gesto di Piero di lasciare lo studio per non turbare gli animi. Insomma una puntata densa di emozioni.

